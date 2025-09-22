Kawasaki Z1100: la prima immagine conferma il nuovo modello

Nell'aria c'è una nuova Kawasaki. La Z1100 sembra sempre più vicina e, dopo che sono trapelati alcuni dati della scheda tecnica, ora spunta un'immagine registrata all'Ufficio dell'Unione europea della proprietà intellettuale. Cerchiamo di capire come sarà la nuova Z1100.

Kawasaki Z1100 2026: la prima immagine, le novità

Kawasaki Z1000: trova le differenze con la nuova Z1100

La prima apparizione della nuova Z1100 non fa gridare certo al miracolo. Il design della maxi naked è del tutto simile a quello della Z1000 come l'abbiamo lasciata nel 2020: frontale allungato, serbatoio prominente, codino affilato. A cambiare sembra prevelentemente l'aria della bassa carena, con la Z1100 che guadagna delle nuove appendici. Il protagonista resta il 4 cilindri che, dai 1.043 cc della vecchia versione, passerà ai 1.099 cc come Ninja 1100SX e Versys 1100. La nuova Z1100 cambia anche scarico, adottando un grosso silenziatore sul lato destro, in luogo del terminale doppio – e sdoppiato – su entrambi i lati della moto. Si aggiorna anche la strumentazione, col display TFT che sembra preso in prestito dall'attuale Z900.

Kawasaki Z1100 2026: data di arrivo

L'arrivo della Z1100 è praticamente ufficiale tra documenti di omologazione e design registrato. Una moto fatta e finita non è ancora stata vista, ma è pur vero che la Casa di Akashi potrebbe aver riportato silenziosamente in vita la maxi naked, è tutto già pronto: la Z1100 potrebbe comunque stupirci e arrivare a EICMA come model year 2026, ma chissà se sarà disponibile da inizio anno o arriverà in corso d'opera. Per saperlo non vi resta che continuare a tenere d'occhio il nostro sito.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/09/2025