Kawasaki Z900 SE 2025: quanto è superiore alla vecchia? La prova confronto

La Z900 per Kawasaki è oltre che una best seller – nel 2024 è stato il modello più venduto – una vera icona, che nel corso della sua carriera ha attirato verso il marchio in verde migliaia di appassionati. Fino al 2024 la naked media è stata caratterizzata dal suo 4 cilindri in linea e dalla sua dotazione “old school”, nel 2025 però la Z cambia passo: arriva l’elettronica, un design inedito e non solo. Come cambia all’atto pratico? Questa volta non ci baseremo su un confronto a distanza tra vecchio e nuovo, ma metteremo alla prova sulle stesse strade e nello stesso momento la Z900 2024 contro la nuova 2025.

Il design evoluto migliora le finiture della Z900

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: il nuovo design rende la 2025 più ''fresca''

A primo impatto si nota subito il nuovo design della Z, lo stile Sugomi si evolve in chiave ancora più moderna, con gruppi ottici anteriori e posteriori oltre i fianchetti riprogettati. Il gusto, si sa, è soggettivo ma è innegabile che con il restyling la nuda di Akashi sia più contemporanea e “fresca” nell’aspetto.

Il nuovo corso estetico ha portato con sé anche un miglioramento delle finiture, percepibile allo sguardo, specialmente nella zona dei blocchetti elettrici e del manubrio – ora fat bar biconico – ma anche al tatto, con sella rivista e inserti in alluminio spazzolato sui fianchetti che danno una piacevole senzazione di moto premium. Z900 SE 2025 bella da guidare, ma anche da guardare e toccare.

L’era della tecnologia: IMU, RBW e controlli evoluti

La vecchia Z dal punto tecnologico aveva da offrire lo stretto indispensabile, punto forte per i nostalgici dei tempi analogici ma anche gap ormai evidente rispetto alle competitor dirette, con solo il controllo di trazione alla voce aiuti di guida e un display TFT dotato di connettività, ma ormai superato nelle grafiche. Sulla nuova, debutta la IMU per controlli elettronici come traction control e ABS sensibili all’angolo di piega e più precisi nel loro intervento.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: decisamente più moderna e tecnologica la strumentazione della '25

Ovviamente non è tutto, perché a comandare i corpi farfallati arriva il ride by wire, che si porta dietro – finalmente – anche il cambio elettronico bi-direzionale e il cruise control, utile nei trasferimenti tra un tratto di curve e l’altro, ma anche nel quotidiano se siete dei pendolari. Ciliegina sulla torta è la nuva strumentazione TFT a colori personalizzabile nelle visualizzazioni e dotata di connettività con app Rideology evoluta, che consente di interfacciarsi con la moto tramite comandi vocali e usare la navigazione Turn by Turn, una prima per la gamma Zeta.

Tabella confronto dotazioni tecnologiche

Dotazione Z900 SE 2024 Z900 SE 2025 ABS cornering Sì Sì Traction control (KTRC) 3 livelli 3 livelli Modalità di guida Sport, Road, Rain, Rider Sport, Road, Rain, Rider (migliorate) Strumentazione TFT Sì, con connettività, 4,3” Sì, con nuova grafica e UI, 5” Illuminazione Full LED Sì Sì Quickshifter No Sì (di serie up & down) Cruise control No Sì Bluetooth (Rideology App) Sì Sì

Piccoli affinamenti per motore e ciclistica

Dove cambia meno la Z900 è nella tecnica. Caposaldo condiviso tra le due moto è ovviamente il 4 cilindri in linea da 948 cc, capace di 124 CV e 99 Nm di coppia massiama sulla ‘24, 124 CV e 97,4 Nm sulla ‘25, leggermente penalizzata dall’omologazione Euro 5+. In realtà al suo interno qualche modifica c’è, nello specifico gli ingegneri hanno lavorato su i tempi di alzata delle valvole, grazie a nuovi profili delle camme e la taratura dell’ECU, per migliorare l’ergogazione ai regi medio bassi, abbiandoli ad una rapportatura del cambio dedicata. Sarà vero? Tra poco lo scopriremo.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: il 4 cilindri in linea le accomuna, ma sulla vecchia il comando del gas è a cavo

Prima però, parliamo delle modifiche a livello ciclistico, con il telaio più rigido nella zona vicino al cannotto di sterzo e modificato nel telaietto posteriore, ora dallo sviluppo più orizzontale, soluzione che ha consentito di aumentare l’imbottitura della sella di 1 cm, a vantaggio del comfort… e non solo.





Le due naked sono diverse fin dalla posizione in sella

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: alla guida sonopiù diverse di quello che si possa pensare guardando i numeri

In sella le differenze ergonomiche, seppur lievi si percepiscono. La posizione di guida della vecchia Z900 non era affatto male, anzi, ma con la nuova ci sono benefici sia in termini di piacere di guida, sia di comfort. Un mix dovuto dal maggior carico sull’anteriore e una guida più attiva – grazie a seduta più alta e manubrio più largo – e maggior imbottitura della seduta, seppur con uno schiumato più denso sulla Z900 2025.

Fisica la vecchia, rigorosa ma più agile la ‘25

Dal punto di vista della componentistica le due moto si copiano, il pacchetto sospensioni/freni non ha avuto aggiornamenti, ma cambiano gli pneumatici di primo equipaggiamento, con sensibili differenze in termini di guida. La vecchia Z900 SE 2024 è fortemente legata alla tradizione delle “Zeta” del passato, moto precise e rigorose ma “fisiche” da guidare; la nuova 2025 tra ergonomia modificata e pneumatici Dunlop Q5A (che sostituiscono i precedenti Roadsport 2) è un po’ più veloce nella discesa in piega, ancora più comunicativa e meno fisica, con vantaggi proprio dove la strada si attorciglia maggiormente, conservando però le caratteristiche positive della 2024 in termini di precisione nel mantenere la traiettoria.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: in azione sul Passo Penice

Non cambia di molto invece il comportamento di sospensioni e impianto frenante: con componentistica identica e tarature confermate non c’era da aspettarsi nulla di diverso. Entrambe le naked di Akashi si confermano efficaci in termini di potenza frenante e modulabilità dell’impianto, oltre che piuttosto confortevoli quando l’asfalto non è in condizioni ottimali, proprio come è accaduto nella salita verso il Passo Penice nella nostra prova. La differenza la fa giusto la tecnologia: con la piattaforma inerziale l’intervento del sistema ABS è più preciso e meno invasivo a moto piegata. Un punto a favore della nuova in termini di sicurezza alla guida.



Il nuovo motore è inferiore solo sulla carta

Il quattro in linea è da sempre un tratto distintivo delle Z di grossa cilindrata, il suo sound e le sue caratteristiche di erogazione di potenza e coppia sono tra i segreti del successo della nuda di Kawasaki. Tra i due model year le differenze sulla carta farebbero preferire la vecchia sulla nuova, in realtà la prova su strada ci ha detto ben altro.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: la '24 è ancora una naked media valida e piacevole da guidare

Il motore rimane un portento di elasticità, capace di scendere a poco più di 30 km/h in sesta marcia e riprendere senza sussulti, ma al contrario di quanto si potrebbe pensare la nuova unità non è penalizzata nell’erogazione, anzi. Il lavoro fatto sulle camme e la taratura dei corpi farfallati ha riepmpito la curve di coppia ai medio-bassi regimi, quelli più utilizzati su strada. Il risultato? Facendo delle prove di ripresa partendo in 6° a 60 km/h, la nuova Z900 2025 è risultata più svelta.

Ma questo non è l’unico vantaggio: grazie al ride by wire che ha pulito l’erogazione e reso meno marcato l’effetto on-off, la 2025 è ora ancora più fluida e lineare, perfetta per la guida in souplesse o nell’uso cittadino, ma anche quando si guida d’attacco tra le curve. Infatti nel transitorio tra gas chiuso e gas aperto c’è meno scompenso, e ne beneficia anche la compostezza dell’assetto.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: più carica sull'anteriore e comunicativa in piega la '25

Il quick shifter era proprio quello che mancava per la guida sportiva, perché se è vero che con un motore così basterebbe una 4 marcia in tutte le situazioni di guida o quasi, quando si vuol fare sul serio e sfruttare tutta la birra, avere il cambio elettronico (abbastanza veloce e preciso negli innesti) fa davvero tanta differenza in termini di piacere di guida.

Chiudiamo con il prezzo. La Casa di Akashi nell’ultimo anno si è adoperata molto per poter competere sia con le rivali storiche (le Jap e le europee) ma anche con la sempre più ricca e competente concorrenza cinese. La nuova Z900 SE 2025 offre tanta tecnologia in più e finiture più curate a 12.140 euro, la vecchia era proposta a 11.890 euro (ora dal sito di Kawasaki risulta in promozione a 10.590 euro). Duecentocinquanta euro in più dunque, ma gli upgrade introdotti valgono senz’altro l’esborso extra.

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: la vincitrice del confronto esulta come nei migliori GP... su una ruota!

Ora proviamo a rispondere alla fatidica domanda: ho la vecchia, ha senso prendere la nuova? La risposta è piuttosto articolata. Da questo test è emerso che sì, la nuova è uno o due gradini sopra alla vecchia, e dunque lei è quella da preferire. Ma attenzione, chi ha acquistato fino allo scorso anno una Z900 SE 2024 ha buttato i soldi nel cestino, dato che si è dimostrata ancora una moto piacevolissima.

Il confronto in video







