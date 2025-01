Kawasaki, nuove promozioni con sconti: tutti i modelli coinvolti

Kawasaki lancia una nuova campagna promozionale su una vasta selezione di modelli, pensata per tutti gli amanti delle due ruote. Le offerte sono già attive presso la rete ufficiale Kawasaki e nei concessionari aderenti, con validità fino al 31 marzo 2025. Vediamo ora nel dettaglio i modelli in promozione.

Promo gamma Kawasaki Z

Gli appassionati delle naked sportive potranno beneficiare di offerte esclusive su una selezione di modelli Kawasaki della serie Z, tra cui le Z500 nelle versioni MY'24 e MY'25 (in offerta a 5.370 e 5.490 euro), sia nella configurazione standard che nella più sportiva SE (5.720 e 5.840 euro). Inoltre, sono inclusi nella promozione i modelli Z650 (in offerta a 6.790 euro) e Z900 2024 (8.990 euro), apprezzati per il loro equilibrio tra prestazioni e design (qui la nostra prova della Z900 2025). Inclusa nella promo anche la Z650 RS, sia model year 2024 che 2025, proposta rispettivamente a 7.490 euro e 7.190 euro.

Kawasaki Z900

Promo gamma Kawasaki Ninja

L'iniziativa promozionale si estende a una selezione di modelli Ninja, tra cui la 500 (5.870 euro per la '24, 6.370 euro per la '24 SE, 5.990 euro per la '25, 6.490 euro per la '25 SE), rinomata per la sua maneggevolezza e affidabilità, e la performante ZX-4R (da 8.490 euro), la supersportiva da 400cc a quattro cilindri in linea.

Completano l'offerta i modelli touring 1100SX, che debutta quest’anno, e 1000SX (con Kit Tourer in omaggio e con prezzi da 15.190 euro), ideali per affrontare lunghe percorrenze con comfort ma senza farsi mancare la giusta dose di adrenalina.

Kawasaki Ninja ZX-4RR

Promo gamma Kawasaki Versys

La promozione coinvolge alcuni dei modelli Versys più iconici, come la Versys 650 (in offerta da 7.140 euro), apprezzata per la sua agilità, e la Versys 1100 (con Kit Tourer in omaggio), modello appena presentato da Kawasaki, che offre prestazioni e tecnologia di notevole livello. Sono inoltre inclusi i modelli Versys 1000 MY’24 S ed SE (con Kit Tourer in omaggio).

Kawasaki Versys 650

Promo gamma Kawasaki Urban Cruiser

Infine, la Eliminator 500 offre un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Viene proposta nella versione 2024 a 5.870 euro (che diventano 6.270 euro per la SE, mentre per la 2025 si parte da 5.990 euro (che diventano 6.390 per la SE).

Kawasaki Eliminator 500

VEDI ANCHE

Kawasaki: i modelli in offerta fino al 31 marzo e il prezzo

Z500 2024 - 5.370 euro

Z500 SE 2024 - 5.720 euro

Z500 2025 - 5.490 euro

Z500 SE 2025 - 5.840 euro

Ninja 500 2024 - 5.870 euro

Ninja 500 SE 2024 - 6.370 euro

Ninja 500 2025 - 5.990 euro

Ninja 500 SE 2025 - 6.490 euro

Ninja ZX-4R, tutti i model year - 8.490 euro

Ninja ZX-4RR tutti i model year - 9.190 euro

Z650RS 2024 - 7.490 euro

Z650RS 2025 - 7.190 euro

Versys 650 tutti i model year - 7.140 euro

Eliminator 500 2024 - 5.870 euro

Eliminator 500 SE 2024 - 6.270 euro

Eliminator 500 2025 - 5.990 euro

Eliminator 500 SE 2025 - 6.390 euro

Z900 tutte le versioni 2024 - 8.990 euro

Z650 tutti i model year - 6.790 euro

Pubblicato da Francesco Irace, 31/01/2025