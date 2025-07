Kawasaki presenta il model year 2026 di W230 e Meguro S1

Con alcuni mesi di anticipo Kawasaki annuncia W230 e Meguro S1 model year 2026 (e c'è anche la Versys 650 2026). Scopriamo quali sono le novità delle Modern Classic di Akashi.

Kawasaki W230 e Meguro S1 2026: novità

Le Modern Classic di Kawasaki, W230 e Meguro S1, si presentano col model year 2026 sostanzialmente identiche. Confermata la base tecnica, dal telaio in acciaio a semi culla passando per la forcella telescopica, i cerchi da 18''-17'' e la coppia di ammortizzatori al posteriore (regolabili nel precarico su 5 posizioni). Il motore monocilindrico SOHC da 233 cc eroga una potenza massima di 18 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 18,6 Nm a 5.800 giri/min, per 143 kg di peso in ordine di marcia (il serbatoio è da 12 litri). A cambiare è, per la W230 2026, la colorazione: Metallic Matte Dark Green. Confermata, invece, la Ebony della Meguro S1. I prezzi delle nuove Kawasaki 2026 non sono stati ancora annunciati ma, viste le modifiche, è probabile vengano confermati agli attuali 4.990 euro della W230 e 5.699 euro della Meguro S1.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/07/2025