Kawasaki presenta la Versys 650 2026

Kawasaki gioca d'anticipo e presenta Versys 650 model year 2026. Scopriamo come cambia la crossover di maggior successo in quel di Akashi, le versioni, la data di arrivo in concessionaria e i prezzi.

Kawasaki Versys 650 2026: le novità

La nuova livrea della Verys 650 2026, la Metallic Deep Blue/Metallic Spark Black

Per la Versys 650 2026 nessuna novità a livello tecnico: confermato sia il motore, Euro 5+, da 649 cc per 67 CV e 61 Nm, sia la ciclistica, col telaio tubolare a diamante abbinato a forcella a steli rovesciati regolabile in precarico ed estensione e monoammortizzatore regolabile in precarico, per un peso di 219 kg in ordine di marcai (il serbatoio è da 21 litri). Nuove, invece, sono le colorazioni...

Kawasaki Versys 650 2026: colori

La Versys 650 2026 si presenta in 3 nuove colorazioni: Metallic Deep Blue/Metallic Spark Black, Metallic Graphite Gray/Metallic Spark Black e Metallic Spark Black/Metallic Matte Carbon Gray.

Kawasaki Versys 650 2026: data di arrivo, versioni e prezzi

Le Versys 650 model year 2026 arriveranno presumibilmente in concessionaria dopo l'estate (forse già da settembre). Confermate le versioni Tourer, Grand Tourer e Tourer Plus, mentre non sono stati ancora ufficializzati i prezzi, ma dovrebbero essere confermati a partire da 8.190 euro (ora le Versys 650 2025 sono in promozione, a partire da 7.140 euro). Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/07/2025