Kawasaki Z1100: nel 2026 si fa sul serio?

Le voci che volevano la Kawasaki Z1100 in arrivo tornano in auge: il 2026 potrebbe essere l'anno della nuova maxi naked

Si torna a parlare di Kawasaki Z1100. Dopo le voci che volevano la naked di Akashi tornare in versione maxi, ecco che la Z torna a a a far parlare di sé: i documenti di omologazione non lascerebbero spazio a dubbi, la prossima generazione della Z è in rampa di lancio per il 2026. Scopriamo cosa c'è sotto...

Kawasaki Z900 SE 2025 vs 2024: vista di 3/4 anteriore, la '25 sembra più snella

Secondo quanto riportato da alcuni media, il CARB – California Air Resources Board, ente che si occupa dell'omologazione dei veicoli negli USA – avrebbe ufficialmente registrato i nuovi modelli Kawasaki per il 2026, inclusa la Z1100 con la sigla ZR1100HT. Vi avevamo già annunciato lo scorso settembre del possibile arrivo della Z1100 al posto della Z900, ma poi sappiamo come è andata a finire. Kawasaki ha portato a EICMA una nuova Z900, profondamente rivista – la nuova e la ''vecchia'' le abbiamo anche messe a confronto – e la... favola della Z1100 è stata sepolta. Ora però sembra che il 2026 possa essere l'anno giusto per lanciare la maxi naked col nuovo motore...

Kawasaki Z1100 2026: motore, potenza e peso

La nuova Z1100 di Kawasaki è in arrivo? I documenti lo dimostrerebbero

All'epoca dei fatti – verso la fine dell'estate 2024 – anche Versys e Ninja erano sotto i riflettori per il papabile aumento della cilindrata. Tutti sappiamo come sono andate le cose e, tra i model year 2025, ci sono Versys 1100 e Ninja 1100SX. Tolta la versione SE della sport tourer i cambiamenti sono stati piuttosto contenuti, con un aggiornamento del motore alle normative Euro 5+, un aumento di cilindrata fino a 1.099 cc per 135 CV e 112 Nm (nel caso della Ninja più coppia ma meno potenza rispetto al modello 1.000). E la nuova Z1100? Sembra un programma già scritto sul fronte propulsore, mentre lato ciclistica e peso restano punti di domanda: dagli attuali 213 kg in ordine di marcia possiamo ipotizzare un leggero aumento, magari rimanendo comunque al di sotto dei 220 kg, salvo grandi stravolgimenti del comparto ciclistico (la vecchia Z1000 faceva segnare 221 kg).

La nuova Kawasaki Z1100 2026 si farà certamente attendere un bel po' e dubitiamo che possano arrivare conferme ufficiali prima di alcuni mesi. Come modello del prossimo anno sembra ovvio immaginare il lancio ufficiale in occasione di EICMA, ma chissà che non spunti qualche foto spia prima della kermesse milanese. Fino ad allora acqua in bocca, noi vi terremo aggiornati in caso di eventuali news.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/05/2025