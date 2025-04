Kawasaki Z900 2025: provala con noi e raccontala ai social! Ecco come fare

Prova con noi la nuova Kawasaki Z900 2025 e diventa tester per un giorno. Ecco come fare a partecipare

La nuova Kawasaki Z900 è tra le naked medie più interessanti del 2025, evoluzione naturale di un modello iconico che ha fatto la storia del brand di Akashi e non solo. Io l'ho già provata, ma questa volta voglio fare qualcosa di diverso: invitare uno di voi, possessore di una vecchia Z, a provarla insieme a me. Sì, parlo proprio con te che hai nel box una Z750, Z800, Z900: se ami la tua moto e vuoi capire com’è cambiata la serie Z nel tempo, questa è l’occasione perfetta per farlo e raccontare tutto al mondo dei social media.

Perché la Kawasaki Z è una naked iconica

Kawasaki Z900 2025, i nuovi fianchetti in alluminio elevano la qualità percepita

Dal 1972, con la leggendaria Kawasaki Z1, la “Z” ha lasciato un segno indelebile nella storia del motociclismo. Negli anni si è trasformata, è cresciuta, è diventata più potente e tecnologica, pur conservando il suo DNA, dal motore a 4 cilindri, alla guida ''maschia''.

La nuova Z900 model year 2025 cambia molto rispetto al passato: design rivisto con linee aggressive e moderne, leggere modifiche alla ciclistica e tanta tecnologia che serve per divertirsi in sicurezza. Tutte queste modifiche l'avranno snaturata? A scoprirlo sarai tu in prima persona!

Vuoi partecipare a una prova della Kawasaki Z900 2025 con Motorbox? Ecco come fare

Per partecipare a questa giornata con noi di Motorbox e diventare tester per un giorno basta seguire poche e semplici indicazioni.

Iscriviti al canale YouTube Motorbox e seguici sui nostri profili social Lascia un commento: “Ho una Z e voglio provarla con Motorbox!” Invia una foto o un video della tua Kawasaki Z via DM su Instagram o via email (redazione@motorbox.com) e dicci perché dovresti essere proprio tu a provare la nuova Z900 2025.

Il partecipante selezionato sarà annunciato tra pochi giorni. Quindi se sei orgoglioso della tua Kawasaki Z, non lasciarti scappare questa occasione.

Ci vediamo presto in strada!

VEDI ANCHE