Kawasaki Demo Tour 2025: le date dei test ride, le moto in prova

Il Kawasaki Demo Tour 2025, la serie di test ride della gamma moto di Akashi, riparte. Scopriamo quali sono le moto disponibili e qual è il calendario delle prove moto. Se invece volete conoscere le promozioni di Kawasaki in vigore fino alla fine di marzo, cliccate qui.

Kawasaki Z900 2025, vista laterale sinistra

Il Kawasaki Demo Tour 2025 mette a disposizione degli appassionati tantissimi modelli di moto, dalle cruiser Vulcan S ed Eliminator SE, passando per le retrò Z650RS e Meguro S1, fino alla moderna gamma delle naked sportive come la nuova Z900, le sportive Ninja e le crossover Versys. Di seguito l'elenco completo:

Vulcan S

Z650RS

Eliminator SE

Ninja 7 Hybrid

Z650

Z900

Z900 SE

Ninja 500 SE

Ninja ZX-4RR

Ninja 1100SX SE

Versys 650

Meguro S1

Versys 1100 SE

I test ride del Kawasaki Demo Tour 2025 si terranno su un percorso stradale con gruppi accompagnati da un apripista Kawasaki. Lo staff di Kawasaki e i suoi concessionari ufficiali saranno a disposizione per informazioni sui modelli, rispondere a domande e offrire suggerimenti utili. Per effettuare il test ride è obbligatorio presentarsi muniti della patente in corso di validità e dell’abbigliamento tecnico protettivo. Per gli accompagnatori sarà possibile partecipare come passeggeri, purché indossino l’abbigliamento tecnico adeguato. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni si potranno fare direttamente sul posto.

15/16 marzo - Siracusa c/o Centro Moto & Bike, indirizzo: via Luigi Spagna, 10-24 Siracusa. Per info: 0931753147 / +39 3385950632

c/o Centro Moto & Bike, indirizzo: via Luigi Spagna, 10-24 Siracusa. Per info: 0931753147 / +39 3385950632 15 marzo - Pogliano M.Se c/o Motorpep, indirizzo: Via C. Battisti, 82 Pogliano Milanese (MI). Per info: 02 9341902

c/o Motorpep, indirizzo: Via C. Battisti, 82 Pogliano Milanese (MI). Per info: 02 9341902 22/23 marzo - Raduno Fossano, Fossano (CN)

(CN) 22 marzo - Bari c/o Debert, indirizzo: Via Quintino Sella 39, 70122 Bari. Per info: 080 5210955

c/o Debert, indirizzo: Via Quintino Sella 39, 70122 Bari. Per info: 080 5210955 23 marzo - Taranto c/o Sicar, indirizzo: via Alto Adige 17/19 Taranto. Per info: 0962 63125

c/o Sicar, indirizzo: via Alto Adige 17/19 Taranto. Per info: 0962 63125 29/30 marzo - Concorezzo c/o K-Monza, indirizzo: Via Salvo D’Acquisto 13, Concorezzo (MB). Per info: 334 197 9978

c/o K-Monza, indirizzo: Via Salvo D’Acquisto 13, Concorezzo (MB). Per info: 334 197 9978 29 marzo - Roseto degli Abruzzi c/o Maiorani Ugolino, indirizzo: Via Nazionale Roseto degli Abruzzi (TE). Per info: 085 89 30 474

c/o Maiorani Ugolino, indirizzo: Via Nazionale Roseto degli Abruzzi (TE). Per info: 085 89 30 474 30 marzo - Ariccia c/o Moto Superpann, indirizzo: via Nettunense Km. 8.100 Ariccia (RM). Per info: 06 93392014

c/o Moto Superpann, indirizzo: via Nettunense Km. 8.100 Ariccia (RM). Per info: 06 93392014 5/6 aprile - Montichiari c/o Fraccaro Moto, indirizzo: via Mantova, 174 Montichiari (BS). Per info: 030 961668

c/o Fraccaro Moto, indirizzo: via Mantova, 174 Montichiari (BS). Per info: 030 961668 5 aprile - Viterbo c/o Italiauto Store, indirizzo: Strada Tuscanese, 67 Viterbo (VT). Per info: 0761 970977

c/o Italiauto Store, indirizzo: Strada Tuscanese, 67 Viterbo (VT). Per info: 0761 970977 6 aprile - Grosseto c/o 4 Tempi Moto Store, indirizzo: Largo Giava 7 Grosseto (GR). Per info: 0564 462024

c/o 4 Tempi Moto Store, indirizzo: Largo Giava 7 Grosseto (GR). Per info: 0564 462024 12/13 aprile - Motoexperience 2025, indirizzo: Antica Fabbrica Laterizi Via Fornace, 8A Serra de’ Conti (AN). Per info: Bottega della Moto 0731 619122 3349499533 (solo WhatsApp)

(AN). Per info: Bottega della Moto 0731 619122 3349499533 (solo WhatsApp) 12/13 aprile - Pallerono c/o Moto Moto, indirizzo: Viale Guido Rossa snc Pallerone di Aulla (MS). Per info: 0187 420042

c/o Moto Moto, indirizzo: Viale Guido Rossa snc Pallerone di Aulla (MS). Per info: 0187 420042 25/26/27 aprile - EICMA Riding Fest, Misano World Circuit , Via Daijiro Kato, 10 Misano Adriatico (RN)

, Via Daijiro Kato, 10 Misano Adriatico (RN) 26 aprile - Firenze c/o Fani Motors, indirizzo: Via Empoli 31/c, 50142 Firenze. Per info: 055 715661

c/o Fani Motors, indirizzo: Via Empoli 31/c, 50142 Firenze. Per info: 055 715661 3 maggio - Casoria (NA) c/o Pizzo Motors, indirizzo: Via Circumvallazione Esterna 42, 80026 Napoli. Per info: 081 2599709

(NA) c/o Pizzo Motors, indirizzo: Via Circumvallazione Esterna 42, 80026 Napoli. Per info: 081 2599709 9 maggio - Salerno c/o Tortora Moto, indirizzo: Via Roberto Wenner 31-33, 84131 Salerno. Per info: 089 792511

c/o Tortora Moto, indirizzo: Via Roberto Wenner 31-33, 84131 Salerno. Per info: 089 792511 10/11 maggio - Chieti c/o Gostmoto, indirizzo Via Riccio 2, 66100 Brecciarola (CH). Per info: 0871 574368

c/o Gostmoto, indirizzo Via Riccio 2, 66100 Brecciarola (CH). Per info: 0871 574368 10/11 maggio - Concorezzo c/o K-Monza, indirizzo: Via Salvo D’Acquisto 13, 20863 Concorezzo (MB). Per info: 334 197 9978

c/o K-Monza, indirizzo: Via Salvo D’Acquisto 13, 20863 Concorezzo (MB). Per info: 334 197 9978 16/17/18 Maggio - Biker Fest International, Lignano Sabbiadoro (Udine). Per info: RS Moto 0432 478246

(Udine). Per info: RS Moto 0432 478246 17/18 Maggio - Torino c/o Motostyle, indirizzo: Corso Moncenisio 48, 10090 Rosta (TO). Per info: 011 9584831

c/o Motostyle, indirizzo: Corso Moncenisio 48, 10090 Rosta (TO). Per info: 011 9584831 24/25 maggio - Verona c/o Motolandia, indirizzo: Via Roveggia 79/B, 37137 Verona. Per info: 045 8600631

c/o Motolandia, indirizzo: Via Roveggia 79/B, 37137 Verona. Per info: 045 8600631 24/25 maggio - Imperia c/o Imperia Moto, indirizzo: Via Argine Sinistro Goffredo Alterisio, 198, 18100 Imperia. Per info: 0183 295999

c/o Imperia Moto, indirizzo: Via Argine Sinistro Goffredo Alterisio, 198, 18100 Imperia. Per info: 0183 295999 31 maggio/1 Giugno - Assago c/o Motoway, indirizzo: Via M. Idiomi 10/A, 20857 Assago (MI). Per info: 02 45784342

c/o Motoway, indirizzo: Via M. Idiomi 10/A, 20857 Assago (MI). Per info: 02 45784342 31 maggio/1 Giugno - Cesena c/o Longhini Moto, indirizzo: Via Romagna, 157, 47023 Cesena. Per info: 335 5462267

c/o Longhini Moto, indirizzo: Via Romagna, 157, 47023 Cesena. Per info: 335 5462267 7 giugno - Marostica c/o Miazzon Moto, indirizzo: Via A. Nonis, 26, 36063 Marostica VI. Per info: 0424 75340

c/o Miazzon Moto, indirizzo: Via A. Nonis, 26, 36063 Marostica VI. Per info: 0424 75340 27/28 Settembre - Eternal City Motorcycle Show Roma Convention Center “La Nuvola”, indirizzo: Viale Asia, 40/44, 00144 Roma RM. Per info: AZ Motomania 06 5035244

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/03/2025