Langen LS12 Turbo, sfida alla Kawasaki Ninja H2R sul filo dei 300 CV: chi è la moto più veloce del mondo?

LS12 Turbo: obiettivo primato

La Langen LS12 Turbo, o Langen LightSpeed 12 Turbo, nasce con l’ambizioso obiettivo di scrivere la storia delle due ruote, sfidando la potentissima Kawasaki Ninja H2R. Con la promessa di oltre 300 CV e una tecnologia dedicata, questa hypernaked inglese punta a stabilire un nuovo record di velocità per moto di serie.

L’obiettivo? Superare i 400 km/h in condizioni controllate e dimostrare che una moto turbo può essere la nuova regina della velocità. Il tentativo di record avverrà in un contesto esclusivo: un evento dedicato alle moto iperveloci su una delle piste più celebri per la velocità pura. Anche la Ninja H2R ha toccato i 400 km/h. Ricordate?

La LS12 Turbo ha davvero le carte in regola per battere la Ninja H2R e diventare la moto di serie più veloce mai costruita? Scopriamo i dettagli tecnici attraverso un confronto tra questi due mostri.

Innovazione e tradizione: il DNA di Langen

Uno dei principi fondamentali di Langen Motorcycles è la combinazione tra stile e tecnologia. Questo approccio è ben riconoscibile in un modello fuori dai canoni come la Two Stroke, una delle poche moto stradali 2T omologate per la strada nate in tempi recenti.

Langen Two Stroke: la vista posteriore

Allo stesso modo, la nuova LS12 Turbo segue questa tradizione, fondendo elementi classici con soluzioni all'avanguardia. Ad esempio:

La geometria della sospensione posteriore si ispira a quella della Vincent Black Shadow .

Il telaio a traliccio richiama i telai Spondon.

Langen Turbo LS12: il futuro delle moto sovralimentate

Nel progettare la LS12 Turbo, il team di progettisti ha dovuto confrontarsi con le problematiche tipiche di una sovralimentazione ottenuta tramite turbo. La moto nasce sulla base della Lightspeed (o LS) e introduce varie novità:

Sistema di sovralimentazione con g estione del turbo tramite valvola di scarico (''blow off'') separata.

Elettronica di gestione del motore dedicata

Doppio corpo farfallato ride-by-wire

Langen LS12 Turbo: il tentativo di record di velocità

Dove e quando verrà testata la Langen LS12 Turbo?

La Langen LS12 Turbo scenderà in campo nel quarto trimestre del 2025, con l’obiettivo di battere il record per moto di serie sovralimentate.

Il test si svolgerà al Santa Pod Raceway, uno dei circuiti più celebri per le gare di accelerazione nel Regno Unito. Questo tracciato, famoso per ospitare le competizioni Top Fuel Drag Racing, è stato scelto per le sue condizioni ottimali, che permettono di testare le massime prestazioni di un veicolo in sicurezza.

Obiettivi della Langen LS12 Turbo nei test di velocità:

Superare i 400 km/h, un traguardo che poche moto di serie hanno sfiorato.

Dimostrare che la tecnologia turbo può offrire prestazioni superiori rispetto ai compressori centrifughi come quello della Kawasaki Ninja H2R.

In termini di prestazioni, diventare un nuovo punto di riferimento per le moto di produzione.

Se riuscirà nell’impresa, la Langen LS12 Turbo entrerà nella storia come la moto di serie più veloce mai costruita.

Le moto più potenti attualmente in produzione

In attesa di scoprire quali numeri potrà vantare la LS12 Turbo, in termini sia di velocità sia di potenza, queste sono le moto più potenti attualmente in commercio:

Ducati Panigale V4 R e Aprilia RSV X Ex3ema puntano su motori aspirati, mentre la Kawasaki Ninja H2R e la Bimota Test H2 sfruttano la sovralimentazione (i loro due motori sono stretti parenti).

Langen LS12 Turbo vs Kawasaki Ninja H2R: il confronto tecnico

Attualmente, la Kawasaki Ninja H2R è la moto sovralimentata di serie più potente al mondo. Con un motore 4 cilindri in linea di 998 cc dotato di compressore centrifugo, è in grado di sviluppare 310 CV (fino a 326 CV con airbox in pressione).

La Langen LS12 Turbo, invece, punta su un motore bicilindrico turbo e su un peso che, a detta della Casa, sarà molto contenuto.

Langen LS12 Turbo Kawasaki Ninja H2R Motore Bicilindrico sovralimentato Quadricilindrico sovralimentato Cilindrata circa 1.200 cc 998 cc Potenza (CV) 250 CV (stradale), oltre 300 CV (pista) 310 CV, 326 CV con RAM Air Peso n.d. 216 kg o.d.m. Sovralimentazione Turbo Compressore centrifugo Telaio Traliccio di tubi di acciaio Traliccio di tubi di acciaio Utilizzo Strada e pista Solo pista





Le moto più potenti del mondo: i dragster Top Fuel

Se parliamo di potenza pura, nessuna moto di serie può competere con i dragster della categoria Top Fuel, le moto più potenti e veloci del pianeta. Ecco alcune loro caratteristiche:

Motore: quattro cilindri in linea sovralimentato con compressore volumetrico.

Potenza: 1.500 CV, circa cinque volte la potenza di una Kawasaki H2R.

Carburante: miscela a base nitrometano

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo.

Velocità massima: oltre 400 km/hsul quarto di miglio (circa 400 metri).

Queste moto sono progettate esclusivamente per le gare di accelerazione, con telai allungati per migliorare la trazione e pneumatici speciali per massimizzare l’aderenza.







