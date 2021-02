I VECCHI (FUMOSI 2) TEMPI Suzuki RGV, Honda NSR, Aprilia RS, chi è stato giovane a cavallo degli anni ’80 e ’90 ha passato una gioventù felice… al profumo di miscela. Quei tempi sono ormai passati, ora siamo nell’era dell’elettrico, altro che nuvolone azzurrine. Chi pensa che il 2 tempi non sia da mettere al bando in realtà c’è: sia KTM per la sua gamma Enduro, sia Vins hanno trovato il modo di renderlo ecologico grazie all’alimentazione a iniezione al posto dei classici carburatori. Proprio attorno al motore della Vins nasce la Langen Two Stroke, una Café Racer super esclusiva... con un sound da brividi (e qualche lacrimuccia per i nostalgici). Maestro, musica!

LA LANGEN AL BANCO Il video che avete appena visto mostra la Langen Two Stroke alle prese con la prova al banco dinamometrico, uno strumento che serve a misurare i valori massimi di potenza e coppia e non solo. La stampa dell’esito non ci è stata fornita ma le voci parlano di 75 CV e 45 Nm di coppia, col suo bicilindrico a V da 250 cc che frulla a 14.500 giri/min. Questi valori, combinati ad un peso di appena 114 kg con olio e acqua, portano ad un rapporto peso/potenza davvero incredibile, forse il migliore in assoluto per una Cafè Racer. La ciclistica da sogno, il motore a 2 T e le carene in fibra di carbonio hanno il loro prezzo: 37.000 euro, anche se il prezzo corretto sarebbe da dare in sterline dato che la serie limitata a 100 unità è destinata solo al Regno Unito (è costruita a Wigan). Ulteriori 150 moto, che potranno essere omologate anche per gli altri mercati, il loro arrivo è previsto per il 2022.