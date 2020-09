IL 2 TEMPI VIVE Una naked dal gusto retrò ma moderna, con componentistica al top. Il motore? 2 tempi. Bella sorpresa la Langen Two Stroke, modello che sarà presentato entro fine settembre 2020. Scopriamo in anteprima com'è fatta.

IL MOTORE Il propulsore a miscela arriva dall'azienda italiana Vins. Nonostante le soffocanti normative sulle emissioni, Langen afferma che la moto è legale anche per la circolazione su strada, grazie in parte al suo sistema di iniezione del carburante, all'iniezione dell'olio controllata da ECU, a valvole di scarico elettroniche e altro ancora. La naked 2 tempi vanta qualcosa come 75 CV e 45 Nm di coppia, col suo bicilindrico a V che frulla a 14.500 giri/min. Doppio lo scarico, con un terminale sul lato destro e uno sottosella.

LA CICLISTICA Il telaio in tubi di alluminio realizzato a mano è abbinato ad altre componenti di qualità, come la forcella Öhlins e i doppi ammortizzatori K-Tech. I freni sono della Hel Performance - i dischi Brembo - e gli pneumatici Dunlop. Il peso piuma di 114 kg - con olio e acqua - è stato ottenuto anche grazie a componenti della carrozzeria e del serbatoio in fibra di carbonio, con particolari in... foglie d'oro. Il tutto rifinito a mano.

PERSONALIZZAZIONE Ma se non siete tipi da mettere oro sulla vostra moto, sappiate che da Langen fanno sapere che per la Two Stroke è disponibile una vasta gamma di personalizzazioni: dalla verniciatura alla finitura del telaio, dal tipo di forcella, alle ruote. Chris Ratcliffe, il creatore di Langen, ha dichiarato: ''Il mio sogno è sempre stato quello di creare un piccolo pezzo di storia del motociclismo britannico. Essere in grado di lanciare questa motocicletta speciale con un marchio completamente nuovo è davvero un sogno che si avvera. L'obiettivo è continuare a spingerci oltre i confini e creare moto più interessanti, che speriamo possano davvero piacere alle persone ''.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La Langen Two Stroke non è propriamente a buon mercato. Il prezzo di oltre 30.000 euro + IVA - tradotto: si arriva a 37.000 euro - è comunque giustificato dalla produzione in serie limitata a 100 unità e dal fatto che ogni moto è costruita a mano. Ma solo per il Regno Unito (è costruita a Wigan). Ulteriori 150 moto, che potranno essere omologate anche per gli altri mercati, sono previste per il 2022. I pre-ordini per le prime cento sono già in corso: con un deposito di poco superiore ai 1.000 euro, la Two Stroke può essere vostra...