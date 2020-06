SI SPOGLIA Rovinare quello spettacolo che è la Ducati 1199 Superleggera (la prima versione V2 da 1.198 cc) è un attimo. Ma il mago del design Roland Sands è riuscito a prendere la Panigale V2 più esclusiva e a farne una naked incredibile. Scopriamola nel video da YouTube.

THE SUPER L'ha chiamata così - Super - l'incredibile nuda che nasce dall'ulteriore lavoro di affinamento della Ducati 1199 Superleggera. Spogliare una superbike significa mettere in vista una meccanica pregiatissima - si pensi a telaio e forcellone in fibra di carbonio - ma anche cablaggi e sensori sparsi ovunque. Il lavoro di Sands si è quindi concentrato su estetica (e come potrebbe essere diversamente, conoscendolo) e risparmio di peso, piuttosto che sull'ulteriore estremizzazione delle performance motoristiche: gli oltre 200 CV a 11.500 giri e i 134 Nm di coppia a 10.200 giri della 1199 Superleggera sono stati ritenuti... sufficienti.

VIA TUTTO E allora via i fari, al loro posto una tabella portanumero in carbonio con presa d'aria che nasconde sensore dell'aria, GPS e giroscopio per il controllo di trazione e impennata. Lo scarico Akrapovic è stato tagliato e modificato per inserirsi meglio sotto il codino, anch'esso rivisto, così come il serbatoio. I radiatori sono stati sostituiti con unità Febur e, dentro il puntale, sono stati inseriti batteria, regolatore di tensione e altra componentistica elettrica. L'impianto freno Brembo, già bellissimo di suo, è stato arricchito di convogliatori d'aria in carbonio (per favorire il raffreddamento), ma ha perso l'ABS. Anche il manubrio della naked è in carbonio.

UN LAVORO SUPER Molti componenti sono stati inizialmente sostituiti con parti in alluminio, in attesa di quelli definitivi in carbonio. Il risultato? Beh, Aaron Boss, responsabile della fabbricazione da Roland Sands Design, ha parlato di un risparmio di 20 kg rispetto alla Superleggera già con il solo alluminio. Tornerebbe quindi che il peso di ''The Super'' sia di circa 155 kg in ordine di marcia (quello della Superleggera è di 177 kg), ma attendiamo conferme ufficiali in occasione della pesa in versione carbon. Esteticamente, foto e video a parte, c'è poco da aggiungere...