CAFÉ RACER La piccola F.B Mondial HPS 125 si aggiorna e, col modello 2021, guadagna sia l'omologazione alla normativa Euro 5 che alcune modifiche a livello tecnico. E invece che perdere verve, dalla Casa dichiarano addirittura una maggiore grinta...

COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA Per non lasciare cavalli per strada nonostante l'omologazione antinquinamento, in F.B Mondial si sono rivolti a Dell'Orto per un innovativo sistema di gestione motore: questo, pur diventando Euro 5, mantiene – dicono dalla Factory – prestazioni in termini di potenza e coppia, riducendo al tempo stesso i consumi. I numeri parlano di 10 kW e 10,5 Nm di coppia.

LE NOVITÀ A quanto già detto si aggiungono la strumentazione digitale TFT da 7” con regolazione automatica della luminosità giorno/notte e layout personalizzabile, le rinnovate sospensioni a steli rovesciati, e una posizione di guida più comoda grazie al riposizionamento delle pedane. Tutte le versioni, inoltre, saranno dotate di sistema ABS.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La nuova HPS 125 F.B Mondial sarà in distribuzione in tutti i mercati a partire da marzo, al prezzo di 4.090 euro franco importatore, nelle due colorazioni Graystone e Blacknight.

SCHEDA TECNICA