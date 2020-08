IN ARRIVO La nuova Flat Track 125 di F.B. Mondial l’abbiamo vista allo scorso Eicma, e dopo quasi un anno di attesa ecco che la ottavo di litro dell’azienda italocinese arriva sul mercato. A partire dal 1 settembre 2020 la Flat Track sarà disponibile nei concessionari italiani. Forte di un motore 4 tempi Euro 5, l’ultimo modello di Mondial è frutto di una collaborazione con Dell’Orto per garantire migliori prestazioni ai bassi regimi. Ma oltre che alla sostanza, c’è tanto spazio anche all’estetica.

CARATTERISTICHE Sulla Flat Track si può notare un nuovo doppio scarico sotto il codone, la mascherina stile racing con le luci posizionate ai lati per non interferire con la linea, nuove frecce a led con luci di posizione e un display TFT a colori. L’impianto frenante è dotato di ABS, mentre i cerchi da 19” completano il look da vera moto da ovale. La moto è disponibile, nei colori Yellow black stripes, Red black stripes e Total Black, presso i punti vendita ufficiali F.B Mondial al prezzo di 4.290 euro.