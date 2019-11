Autore:

Alessandro Perelli

LO SPORTIVO A RUOTE BASSE A EICMA 2019, Mondial ha svelato al pubblico anche uno scooter. Si tratta del Rookie 125, modello con motore a quattro tempi raffreddato ad aria, pensato per i giovani possessori di patente A1. Lo stile è molto aggressivo con gruppi ottici a LED, lo scudo e i fianchetti che simulano il look delle moto sportive, una colorazione - quella vista a EICMA - grigia opaca con i fregi della bandiera italiana su parafango e scudo e il tunnel centrale sulla pedana. Quest’ultima caratteristica limita un po’ lo spazio per i piedi (e la praticità) della pedana, ma ne amplifica ancora il design sportivo. La strumentazione ha il grosso tachimetro analogico al centro, con i due piccoli display digitali a destra e sinistra per tutte le altre informazioni di marcia. Molto bella la doppia sella, con quella per il passeggero posteriore che replica il design delle moto supersportive più moderne.

MONOCILINDRICO 4T Il monocilindrico del Rookie è un 4 tempi con distribuzione monoalbero, sviluppa una potenza di 9,7 CV/8.500 giri ed è omologato secondo la normativa antinquinamento Euro5. I cerchi in lega leggera sono da 13”, per garantire un buon compromesso fra agilità nel traffico o quando si va un po’ più veloci. Le sospensioni prevedono una forcella con steli da 40 mm ed escursione ruota da 80 mm e un monoammortizzatore posteriore a gas con escursione ruota da 70 mm. Impianto frenante con due dischi da 190 mm di diametro e sistema di frenata combinata CBS. Il serbatoio ha una capacità di 6 litri e il peso dichiarato è di 105 kg a secco. Il Mondial Rookie 125 sarà in vendita da giugno 2020, Mondial non ha ancora comunicato i prezzi.