Kawasaki presenta la Z650RS 2026. La Modern Classic di Akashi si aggiorna col nuovo model year: scopriamo come cambia.

Kawasaki Z650RS 2026: le novità

La Z650RS 2026 si conferma dal punto di vista tecnico, tra telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo da 649 cc per 68 CV e 64 Nm, con 187 kg di peso in ordine di marcia. A cambiare sono le colorazioni, che sono 3: Ebony, Metallic Ocean Blue e Candy Emerald Green. La Z650RS 2026 è già in arrivo nelle concessionarie: il prezzo non è stato confermato ma dai 7.990 euro del model year 2025 – 7.190 euro in promozione – non dovrebbe discostarsi di molto. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2025