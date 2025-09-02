Moto novità 2026

Kawasaki presenta la Z650RS 2026

Avatar di Michele Perrino, il 02/09/25

4 ore fa - Kawasaki aggiorna la sua modern classic, Z650RS 2026

Kawasaki presenta il model year 2026 della Z650RS: scopriamo quali sono le novità della nuda Modern Classic

Kawasaki presenta la Z650RS 2026. La Modern Classic di Akashi si aggiorna col nuovo model year: scopriamo come cambia.

Kawasaki Z650RS 2026: le novità

Kawasaki presenta il model year 2026 della Z650RS

La Z650RS 2026 si conferma dal punto di vista tecnico, tra telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo da 649 cc per 68 CV e 64 Nm, con 187 kg di peso in ordine di marcia. A cambiare sono le colorazioni, che sono 3: Ebony, Metallic Ocean Blue e Candy Emerald Green. La Z650RS 2026 è già in arrivo nelle concessionarie: il prezzo non è stato confermato ma dai 7.990 euro del model year 2025 – 7.190 euro in promozione – non dovrebbe discostarsi di molto. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki.

VEDI ANCHE
kawasaki gamma Z nuovi colori 2026
Kawasaki, nuovi colori per le versioni standard e SE di Z H2, Z900, Z650 e Z500
Kawasaki W230 e Meguro S1 2026: novità, colori, prezzi
Kawasaki presenta il model year 2026 di W230 e Meguro S1
Kawasaki Versys 650 2026: colori, versioni, arrivo, prezzo
Kawasaki presenta la Versys 650 2026
Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2025
Tags
kawasaki
Gallery
Logo Kawasaki
Kawasaki
Vedi anche