Kawasaki, nuovi colori per le versioni standard e SE di Z H2, Z900, Z650 e Z500

Dalla piccola Z500 fino alla Z H2 sovralimentata, tutte le naked di media, piccola e grande cilindrata della Casa di Akashi guadagneranno per il 2026 nuove colorazioni. Saranno invariate le caratteristiche tecniche mentre non si conoscono ancora prezzi e periodo di arrivo nei concessionari, tuttavia Kawasaki fa sapere che vedremo presto le nuove moto nelle vetrine.

Z500 e Z500 SE: cinque nuovi colori

La Z500, guidabile con patente A2, si è fatta apprezzare da subito al suo arrivo sul mercato grazie al motore bicilindrico brillante nelle prestazioni, alla ciclistica equilibrata e alla strumentazione con connettività.

Per il 2026, sarà disponibile in tre nuove livree:

• Ebony / Metallic Carbon Gray (nero e grigio)

• Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray (verde e nero)

• Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black (grigio opaco e nero lucido)

Due i colori della versione SE:

• Ebony / Metallic Carbon Gray (nero e verde)

• Pearl Blizzard White / Ebony (bianco e rosso).

Kawasaki Z500 e Z500 SE, cinque nuovi colori per il 2026

Z650: due nuove livree

La Z650 MY 2026 conferma in toto il pacchetto che l’ha resa una scelta apprezzata nel suo segmento: motore bicilindrico di 649cc, illuminazione full LED, controllo di trazione, strumentazione TFT a colori, telaio a traliccio, look ispirato alla Z750 del 2003.

Per il 2026, sarà disponibile in due nuove livree:

• Pearl Blizzard White (bianco)

• Ebony / Metallic Carbon Gray (nero e grigio).

Kawasaki Z650, due nuovi colori per il 2026

Z900 e Z900 SE: quattro nuovi colori

Naked top seller in Italia, almeno per il momento, la Z900 è tra le Kawasaki più apprezzate in assoluto. Nel 2026 sarà disponibile - come oggi - in tre versioni: Z900, Z900 70 kW e Z900 SE.

Per il 2026, le versioni standard e 70 kW saranno disponibili nei seguenti colori:

• Ebony / Metallic Carbon Gray (nero e grigio)

• Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray (verde e nero)

• Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black (grigio opaco e nero lucido)

La versione SE sarà proposta in:

• Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray (grigio, nero, verde).

Kawasaki Z900 e Z900 SE, quattro nuovi colori per il 2026

Z H2 e Z H2 SE: due nuove livree

In cima alla gamma ci sono le ''sorelle sovralimentate'' da 200 CV, Z H2 e Z H2 SE.

Per il 2026, le nuove colorazioni saranno:

• Z H2: Metallic Diablo Black / Metallic Carbon Gray (nero)

• Z H2 SE: Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray (grigio, nero, verde).

Kawasaki Z H2 e Z H2 SE, due nuovi colori per il 2026

Pubblicato da Fabio Meloni, 01/08/2025