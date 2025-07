Mercato moto giugno 2025: attenti a quelle due! Le moto e gli scooter più venduti

Nel mese di giugno il mercato moto torna a sorridere, mostrando orgogliosamente il segno più. Scopriamo quali sono i risultati, ma soprattutto quali sono le moto e gli scooter più venduti.

Mercato moto giugno 2025: i dati

A giugno il mercato delle due ruote torna positivo con scooter, moto e ciclomotori che registrano un +6,26% e 44.221 veicoli messi in strada. Dopo 5 mesi in territorio negativo, la buona performance del mese è possibile grazie agli scooter e al loro andamento: per i due ruote automatici, infatti +19,25% e 26.200 mezzi immatricolati. Moto ancora in terreno negativo, con -6,73% e 16.264 pezzi, ma in via di miglioramento – a maggio -13,36% – mentre continua il percorso difficile dei ciclomotori che lasciano per strada un quinto del loro mercato: -20,32% e sole 1.757 unità.

Mercato moto: l'elettrico

La fine degli incentivi statali fa frenare prepotentemente il mercato di moto e scooter elettrici: dopo due mesi di segno più, torna in negativo il mercato delle due ruote elettriche, condizionate dal il calo è del 29,47% e 931 unità nel mese di giugno, e del 16,73% e 4.489 unità nel totale annuo.

Mercato moto primo semestre 2025: i dati

Uno sguardo più ampio ci mostra che il mercato moto nei primi 6 mesi dell'anno va verso la parità col 2024, ma perde ancora un 5,51% e 201.456 mezzi. Ancora una volta sono gli scooter a tracciare la rotta, unico segmento in positivo nel 2025, con +5,20% e 113.051 veicoli venduti. Le moto registrano ancora un calo a doppia cifra, con -15,03% e 81.933 unità. Il segmento più in difficoltà resta però quello dei ciclomotori, che perdono il 30,44% e fanno segnare 6.472 unità.

Mercato moto giugno 2025: le moto più vendute

BMW R 1300 GS Adventure: 2° posto nel mercato a giugno, non la ferma più nessuno

Il mercato moto elegge le BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure come vincitrici della ''prima fase''. È proprio la Adventure, nel mese di giugno, a superare di un paio di decine di unità la rivale Honda Africa Twin, ora al 3° posto. Dal podio in giù è roda da giapponesi, con il duo Tracer 9 e MT-07 che conferma l'ottimo posizionamento al 4° e 5° posto, seguiti da un'altra moto di Tokio, la Transalp 750 che sale di due posizioni a discapito di Ducati Multistrada V4 (ora all'8°). Al 7°, tra tante ''grandi'', resta una medio-piccola, la Cfmoto 450MT, mentre la Top 10 si chiude con la solita Kawasaki Z900 al 9° posto e la Honda NC750X al 10°: la sobria crossover, rinnovatasi nel 2025, viene ancora apprezzata dopo tanti anni (a discapito della MT-09, che perde posizioni).

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2025 1 BMW R 1300 GS ENDURO 2.506 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE ENDURO 2.021 3 HONDA AFRICA TWIN ENDURO 1.995 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 1.869 5 YAMAHA MT-07 NAKED 1.791 6 HONDA XL 750 TRANSALP ENDURO 1.786 7 CFMOTO 450MT ENDURO 1.644 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S ENDURO 1.618 9 KAWASAKI Z 900 NAKED 1.290 10 HONDA NC 750 X ENDURO 1.261 11 YAMAHA TENERE 700 ENDURO 1.236 12 HONDA GB350S NAKED 1.176 13 YAMAHA MT-09 NAKED 1.171 14 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ENDURO 1.161 15 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 1.149 16 VOGE VALICO 525DSX ENDURO 981 17 CFMOTO 800MT ENDURO 906 18 VOGE VALICO 625DSX ENDURO 903 19 VOGE VALICO 900DSX ENDURO 899 20 KAWASAKI VERSYS 650 ENDURO 883 21 HONDA CB 1000 HORNET NAKED 842 22 KAWASAKI Z 650 NAKED 834 23 MOTO GUZZI V7 NAKED 834 24 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S TURISMO 725 25 DUCATI SCRAMBLER 800 NAKED 724 26 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 ENDURO 671 27 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 NAKED 666 28 QJ MOTOR SRT600SX TURISMO 643 29 CFMOTO 700MT ADV ENDURO 625 30 HONDA CB 750 HORNET NAKED 625 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto giugno 2025: gli scooter più venduti

Piaggio Liberty 125 2025: è uno dei protagonisti del mercato, dopo gli Honda

Il mercato moto degli scooter, a giugno 2025, parla la solita lingua. È la solita Honda a dominare incontrastata la parte alte della classifica:SH125, SH 350 e SH150 si prendono il podio, seguiti da X-ADV. Servono i miglior Piaggio Liberty 125 e Kymco People 125 S, al 4° e 5° posto, per interrompere il dominio della Casa alata: ADV350, al 7°, è costretto a cedere il passo questo mese. Congelati anche gli ultimi tre posti della Top 10, con Yamaha TMax – qui trovate il confronto con Forza 750 – XMax 300 e Voge Sfida SR16.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 10.981 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 7.757 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 6.197 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 5.616 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 4.159 6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 3.645 7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 3.625 8 YAMAHA TMAX SCOOTER 3.258 9 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 3.179 10 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 3.114 11 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 2.478 12 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 2.333 13 HONDA FORZA 350 SCOOTER 2.279 14 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 2.229 15 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 2.138 16 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 2.029 17 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 1.967 18 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 1.948 19 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.868 20 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 1.654 21 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 1.523 22 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 1.396 23 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 1.381 24 SYM ADX 300 SCOOTER 1.365 25 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 1.324 26 SYM SYMPHONY 125 SR SCOOTER 1.283 27 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.281 28 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS SCOOTER 1.116 29 HONDA FORZA 750 SCOOTER 1.045 30 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 965 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/07/2025