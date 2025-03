Honda NC750X 2025: svelati i super prezzi della crossover stradale (anche con DCT)

Honda spiazza tutti e svela i prezzi della NC750X 2025 (anche in versione DCT): la crossover stradale col nuovo model year costa meno della precedente. Scopriamo allora quali sono i prezzi delle due nuove versioni. Se invece volete fare un ripasso potete consultare la prova della NC750X, cliccando qui.

Honda NC750X 2025 e NC750X DCT 2025: i prezzi

Honda: la nuova NC750X 2025

La nuova Honda NC750X 2025 è in vendita al prezzo di 7.990 euro, mentre la NC750X DCT 2025 è proposta a 8.990 euro, vale a dire 700 euro in meno rispetto alle precedenti versioni (stesse cifre anche per le depotenziate a 35 kW). Per maggiori informazioni potete visitare il sito internet di Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/03/2025