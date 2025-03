Honda Transalp 750 2025: svelato il prezzo dell'enduro stradale

Honda annuncia il prezzo della nuova Transalp 750 2025. Dopo aver visto l'enduro stradale a EICMA, e averla provata sulle strade del Portogallo – qui il nostro test della Transalp – è arrivato il momento di sapere quanto costa.

Honda Transalp 750 2025: il prezzo

La nuova Honda Transalp 750 2025 è in vendita al prezzo di 10.790 euro, vale a dire 100 euro in più del model year precedente. Stessa sorte anche per il modello depotenziato a 35 kW, anche lui proposto a 10.790 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/03/2025