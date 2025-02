Honda: iniziano i test ride 2025 (c'è anche la nuova Hornet 1000)

Honda Live Tour 2025, la serie di test ride di scooter e moto, è in procinto di partire: scopriamo dove, quando e con quali moto

Honda Live Tour 2025: test ride scooter e moto

I test ride Honda Live Tour 2025 iniziano da Cagliari il pomeriggio di sabato 22 febbraio – dalle 14 alle 18 – e proseguiranno fino a domenica pomeriggio del 23 febbraio (con orario 9-13). Sede dell'appuntamento di Honda Live Tour la Concessionaria Ufficiale Honda Motostore di Viale Marconi 173, fresca di rinnovo locali e dell’ottenimento della qualifica di “Honda Dream Dealer”.

Honda Live Tour 2025: scooter e moto disponibili nei test ride

In sella a Honda X-ADV 2025

Durante i test ride di Honda Live Tour 2025 saranno a disposizione degli appassionati tanti modelli, sia scooter che moto. Dalla nuovissima Hornet 1000 alle inossidabil Africa Twin anche DCT – sia standard che Adventure Sports – ma anche la CB650R E-Clutch, la Transalp 750 e il maxi scooter di maggior successo, X-ADV.

Honda Live Tour 2025: la scuola guida per principianti

Questo non è che il primo appuntamento coi test ride di Honda Live Tour e ne seguiranno molti altri, fino a ottobre. In concomitanza di alcune tappe – contrassegnate dall'asterisco – ci sarà anche la Young Riders School, scuola guida per neofiti – anche senza patente – a bordo delle 125 a marce di Honda.

Honda Live Tour 2025: non solo moto

Insieme all'Honda Live Tour, da domenica 16 a venerdì 21 febbraio, presso il Molo Darsena e il Parcheggio ACI di Piazza Deffenu ci sarà il villaggio Honda, con esposizione statica di motori fuoribordo e delle novità due ruote 2025, CB1000 Hornet e X-ADV. Saranno titolari e responsabili vendite delle Concessionarie Ufficiali Honda a provare il maxi scooter e la maxi naked, per poi passare il testimone agli appassionati nel fine settimana.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/02/2025