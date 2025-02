Nuovo Vision 110 2025: il piccolino di Honda si aggiorna

Nuovo Vision 110 2025 non è che l'ultimo degli aggiornamenti in Casa Honda. Dopo GL1800 Gold Wing e CB750 Hornet 2025, ma anche le già provate NC750X e Transalp 750, tocca infatti al più piccolo dei ruota alta della Casa di Tokio aggiornarsi. Scopriamo quali sono le novità.

Le caratteristiche tecniche del Vision 110 2025 restano sostanzialmente immutate – non fosse per nuovi parametri di funzionamento dell’ECU e l’introduzione di un nuovo sensore O2 – col monocilindrico da 109 cc per 8,7 CV e 9 Nm ora aggiornato all’omologazione Euro 5+. Un scooter a ruota alta semplice e funzionale, grazie all'ampia pedana piatta, al sottosella da 17,7 litri, e al sistema d’avviamento con Smart Key. Il model year 2025 guadagna di serie una nuova presa USB-C per la ricarica dei propri dispositivi.

Per il 2025 Honda Vision 110 è disponibile in 4 colorazioni (le prime due sono nuove):

Pearl Snowflake White

Candy Luster Red

Pearl Jupiter Gray

Matt Galaxy Black Metallic

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/02/2025