Honda svela il prezzo della CB750 Hornet 2025

Nuova CB750 Hornet 2025 è sbarcata quest'anno a EICMA aggiornata (qui tutte le novità). Honda però ha svelato solo ora il prezzo della sua naked media: scopriamo quindi colori, versioni e quanto costa la Hornet 750.

Honda CB750 Hornet 2025: colori, versioni e prezzo

Honda CB750 Hornet 2025: nuovo colore blu

Nuova CB750 Hornet 2025 sarà disponibile in 4 livree – confermati nero, bianco e grigio, nuovo il blu – anche in versione depotenziata a 35 kW, con un prezzo di 8.090 euro, vale a dire 100 euro in più della precedente versione. Non dimenticate che nel 2025 è tornata anche la CB1000 Hornet (trovate qui la prova). Per maggiori informazioni sulle moto di Honda potete visitare il sito ufficiale, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/02/2025