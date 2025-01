Honda Dax, Monkey e Super Cub C125: le novità dei modelli 2025

Scopriamo come Honda Dax, Monkey e Super Cub C125 si aggiornano con i model year 2025: tutte le novità e i colori dei 125

Honda rinnova per il 2025 tre dei suoi modelli di piccola cilindrata più iconici: Dax, Monkey e Super Cub C125. Tutti e tre adottano oggi nuove tinte e un motore aggiornato per rispettare l'omologazione Euro5+. Ma vediamo con ordine ciascun modello come è stato aggiornato.

Honda Dax 125: stile retrò e nuove colorazioni

Honda Dax 125 continua a conquistare gli appassionati con il suo design ispirato agli anni '60. Confermati per il 2025 il telaio a ''T'', i manubri alti e le compatte ruote da 12 pollici. C'è però un nuovo catalizzatore, parametri ECU ottimizzati e la diagnostica di bordo OBD2-2, garantendo la conformità agli standard Euro5+. In Italia sarà disponibile nelle colorazioni ''Pearl Glittering Blue'' e ''Pearl Cadet Grey'' (nuova).

Honda Dax 125 2025

Honda Monkey 125: novità cromatiche e aggiornamenti tecnici

Il celebre Honda Monkey 125, che condivide il motore 125 cc con il Dax, riceve gli stessi aggiornamenti tecnici per conformarsi alla normativa Euro5+. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente estetico, sarà proposto sul mercato italiano con due nuove varianti di colore: Millenium Red con serbatoio ''Pearl Himalayas White'' e Turmeric Yellow con serbatoio ''Knight Silver Metallic''.

Honda Super Cub C125 2025

Honda Super Cub C125: tradizione e innovazione per il veicolo a motore più venduto al mondo

Il leggendario Honda Super Cub C125 si aggiorna nel 2025 per continuare la sua incredibile storia di successo. Gli interventi tecnici si concentrano sul rispetto delle normative Euro5+, mentre il principale aggiornamento estetico è la nuova ed esclusiva colorazione ''Pearl Bosphorus Blue'', abbinata a una sella rossa che ne enfatizza l'eleganza e la silhouette iconica.



VEDI ANCHE