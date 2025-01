Honda V3 850 SM: il concept che fa sognare arriverà mai?

Bella è bella, su questo non ci sono dubbi. Guardandola, è impossibile non pensare: ''Peccato che non esista''. Ma soprattutto, ''Peccato che probabilmente non esisterà mai''. Il concept di supermotard, realizzato dal designer neozelandese muzza.nz, costruito attorno alla nuova piattaforma a tre cilindri con compressore elettrico presentata da Honda a EICMA 2024, è altamente suggestivo.

Honda V3 850 SM: piacere assoluto per gli occhi

In queste settimane ha fatto il giro dei media specializzati, raccogliendo grande successo sui social grazie al suo design affascinante. In fondo quel motore si incastra benissimo nelle forme di un supermotardone moderno, stiloso e affilato. Per non parlare di quel forcellone monobraccio che esalta il design e del telaio a traliccio che lascia tutte le ''parti calde'' in bella vista: piacere assoluto per gli occhi. Rossa, poi, è perfetta; ma anche nera fa la sua figura. Detto questo, però torniamo un attimo con i piedi per terra e chiediamoci: è plausibile che Honda possa realizzare un supermotard del genere?

Honda V3 850 SM - Concept by muzza.nz

Honda V3 850 SM: un sogno difficile da realizzare?

A mio avviso, no. Per diversi motivi. Premesso che per Honda non dovrebbe essere molto complicato, nè tantomeno oneroso, adattare questa nuova piattaforma (abbastanza plasmabile) a un progetto simile, credo vada sempre considerato il fatto che il mercato dei supermotard ha sempre riguardato una piccola nicchia e presumo che continuerà a ritagliarsi in futuro lo stesso spazio. Ma volendo anche passare sopra al concetto ''il gioco varrebbe la candela?'', faccio personalmente fatica a pensare nel 2025 a un supermotard di medio-alta cilindrata (a quanto pare vicino agli 800-900 cc) con un tre cilindri presumibilmente da oltre 100 CV e prestazioni da sportiva...

Honda V3: piattaforma più adatta a naked, sportive e crossover

Ecco, attorno a un motore del genere riesco più facilmente a immaginare una naked, una sportiva media e, perché no, una crossover adrenalinica. Ma una supermotard, molto meno. Detto questo, sarò contento di sbagliarmi qualora qualcosa di simile possa prendere vita, perché vista così, questa Honda V3 850 SM (ah, dimenticavo, così l'ha chiamata Muzza.Nz nel suo post su instagram) rappresenta quasi un sogno proibito. Certo, poi con fari, frecce, specchietti e targa, eventualmente, non sarebbe proprio la stessa cosa... ma vabbè, potremmo anche chiudere un occhio.

Foto: instagram

Pubblicato da Francesco Irace, 28/01/2025