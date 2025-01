Honda CBX 1000: sei cilindri? Sei terminali di scarico per la special!

Quella che vi mostro oggi è una Honda CBX 1000 a 6 cilindri speciale. Rispetto alla storica moto nuda degli anni 80, infatti, è stata modificata e aggiornata con tantissime compoenti di altissimo livello: esteticamente è tutt'altra cosa, ma anche tecnicamente è paragonabile per certi versi alle migliori naked moderne. Scopriamo allora questa CBX 1000 in tutti i dettagli.

La CBX1000, prodotta tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, è stata una moto roadster della Honda. La grande particolarità di questa moto è legata al motore, un 6 cilindri frontemarcia da oltre 1.000 cc – 1.047 per la precisione – capace di 105 CV per 215 km/h di velocità massima. Prestazioni interessanti oggi e a dir poco straordinarie per quegli anni, tra il 1978 e il 1982.

A lavorare sulla CBX 1000 di Honda i ragazzi di Moto Adonis, officina con sede in Olanda specializzata in riparazione, restauro e creazione di special uniche. La roadster è stata modificata esteticamente ma anche a livello tecnico. Fuori è arrivata una bellissima verniciatura in blu metallizzato con una striscia nera e dettagli dorati, mentre la sella originale è stata sostituita da una in pelle personalizzata da Marcel Miller. Il codino, tronco, è stato realizzato a mano in alluminio.

Honda CBX 1000 a 6 cilindri: una ciclistica speciale

Ma questa CBX 1000 non sarebbe così bella se non fossero arrivate anche componenti di estrema qualità come i cerchi Kineo a raggi da 17'' – che hanno sostituito il 19'' il 18'' originali – o la forcella e il monoammortizzatore Ohlins – al posto di forcella telescopica e coppia di ammortizzatori della CBX di serie – accoppiato al forcellone di una Ducati S4R. L'impianto frenante, invece, è firmato Brembo: davanti una coppia di dischi con pinze ad attacco radiale, dietro un disco con pinza a un pistoncino.

Honda CBX 1000 a 6 cilindri: nuova vita al motore

Il 6 cilindri della CBX 1000 è passato dalle mani di Sixcenter – specialista dei motori a 6 cilindri – per un restauro fino all'ultimo bullone, mentre lo spettacolare scarico 6 in 6 è opera di Mad Exhaust. L'originale frizione a cavo della CBX, poi, è stata sostituita con una frizione idraulica. Sono arrivati, infine, anche una centralina e una strumentazione by Motogadget. Il risultato complessivo è una meraviglia, non credete?

VEDI ANCHE

Motore 6 cilindri frontemarcia, 24 valvole

Cilindrata 1.047 cc

Potenza 105 CV

Peso 247 kg

Velocità max 215 km/h

Pubblicato da Michele Perrino, 25/01/2025