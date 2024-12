MSX125 Grom 2025: il prezzo della moto mini di Honda

MSX125 Grom si aggiorna e col model year 2025 arrivano nuovi dettagli nel design, nuovi colori e anche una gamma di accessori originali. Scopriamo tutte le novità e il prezzo della moto mini di Honda.

La Grom 2025 in azzurro con il pack comfort

COME È FATTA E QUANTO COSTA Le carene e i fianchetti di Grom sono stati ridisegnati, arrivano nuove colorazioni – un vivace azzurro e un bianco brillante – ma soprattutto una gamma di accessori originali Honda dedicati, compresi due pacchetti per accessoriarla al meglio, pack comfort e pack touring: il primo comprende paramani e parabrezza, il secondo portapacchi e borse morbide da 5 litri di capacità. Honda MSX125 Grom 2025 è in vendita al prezzo di 4.290 euro (100 euro in più del model year 2024).

Pubblicato da Michele Perrino, 23/12/2024