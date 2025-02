Honda GL1800 Gold Wing 2025: nel 50° Anniversario la maxi diventa d'oro per davvero

Gold Wing spegne 50 candeline. La maxi di Honda, nata nel 1975 in versione da 1.000 cc, è arrivata al model year 2025 ed è cresciuta fino a 1.800 cc: scopriamo allora novità, caratteristiche, colori e versioni di questo modello così caratteristico.

Le nuove GL1800 Gold Wing 2025 si aggiornano all'omologazione Euro5+ attraverso un sensore O2 a valle del catalizzatore, l’adozione della diagnostica di bordo OBD2-2 e la riparametrazione dell’ECU. Ma piccoli aggiornamenti sono stati fatti anche all’impianto audio – a detta di Honda migliorato in qualità acustica – nonché alla funzione di interfono pilota/passeggero e ora le Gold Wing godono dell’implementazione della connettività tramite Wi-Fi ai sistemi Apple CarPlayTM e Android AutoTM (mantenendo comunque la possibilità di connettersi via cavo). Nel 2025 Honda GL1800 Gold Wing sarà disponibile solo con cambio DCT a 7 rapporti. Confermato il resto della dotazione tecnica, incluso il gigantesco motore boxer 6 cilindri da 1.833 cc per 126 CV a 5.500 giri/min e la coppia di 170 Nm a 4.500 giri/min.

Per il 2025 la GL1800 conferma le due differenti versioni, Gold Wing DCT e Gold Wing Tour DCT. Per la prima una sola livrea scura, la Mat Ballistic Black, mentre per la versione di borse e top box le colorazioni sono tre, tutte nuove: Eternal Gold, Bordeaux Red Metallic e Digital Silver Metallic. Data di arrivo e prezzi delle nuove Honda GL1800 Gold Wing non sono ancora stati ufficializzati.

