Honda GL1800 Gold Wing 2025: svelato il prezzo della maxi tourer

La GL1800 Gold Wing 2025 è stata svelata solo pochi giorni fa (qui trovate il nostro articolo). Ora Honda ha annunciato anche i prezzi delle sue maxi tourer: scopriamo quindi colorazioni e versioni delle Gold Wing, ma soprattutto quanto costano.

Honda GL1800 Gold Wing DCT e Gold Wing Tour DCT 2025: i prezzi

Le nuove Honda GL1800 Gold Wing 2025

La nuova Honda Gold Wing DCT 2025 attacca a 29.790 euro ed è disponibile nella sola colorazione nera. Per la Gold Wing Tour DCT 2025 il prezzo è a partire dai 38.290 euro della livrea in grigio e sale fino a 38.690 euro per quelle in rosso e oro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 11/02/2025