Kawasaki presenta Ninja 1100SX e Ninja 1100SX SE 2026

Kawasaki Ninja 1100SX e Ninja 1100SX SE 2026

Nel 2026 la famiglia Ninja 1100SX si riconferma dal punto di vista tecnico, in primis dal motore 4 cilindri di 1.099 cc per 136 CV e 113 Nm, e potrà contare su 2 versioni e 3 allestimenti: Ninja 1100SX e Ninja 1100SX SE saranno disponibili nelle varianti Tourer, Performance e Performance Tourer. La Ninja 1100SX SE si distingue per la dotazione più ricca, con impianto frenante potenziato da pinze Brembo M4.32, pompa freno Brembo, tubazioni in treccia metallica e monoammortizzatore posteriore Öhlins S46. Veniamo infine ai colori, con Ninja 1100SX 2026 che sarà disponibile in Metallic Brilliant Golden Black/Metallic Carbon Gray, mentre la Ninja 1100SX SE 2026 sarà in vendita in Metallic Deep Blue/Metallic Diablo Black ed Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/09/2025