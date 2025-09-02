Kawasaki presenta Vulcan S ed Eliminator 2026

Kawasaki, dopo aver presentato la Z650RS 2026, svela anche i nuovi model year di Vulcan S ed Eliminator, le sue Urban Cruiser: scopriamo le novità delle custom.

Kawasaki Vulcan S 2026: le novità

La Vulcans S conferma la sua dotazione tecnica, tra bicilindrico parallelo da 649 cc per 61 CV e 62,4 Nm, passando per il telaio tubolare a diamante in acciaio ad alta resistenza, per un peso in ordine di marcia di 229 kg. La novità per la Urban Cruiser è rappresentata dalla livrea: alla già presente colorazione Metallic Flat Spark Black, infatti, si affianca per il 2026 la nuova combinazione Metallic Graphite Gray/Metallic Flat Spark Black.

Kawasaki Eliminator ed Eliminator SE 2026: le novità

Anche le Eliminator si riconfermano nella sostanza, col telaio a traliccio in acciaio che ospita il bicilindrico parallelo da 451 cc per 45,4 CV e 42,6 Nm di coppia, con un peso di 176 kg in ordine di marcia. L'Eliminator 2026 porta in dote la classica livrea Metallic Flat Spark Black e la nuova Metallic Imperial Red/Ebony, mentre Eliminator SE, che aggiunge cupolino e porta USB-C di serie si presenta nel 2026 nella nuova variante Metallic Matte Carbon Gray/Flat Ebony. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

