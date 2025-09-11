Kawasaki Ninja H2 SX SE 2026: le novità

La gamma sport tourer Kawasaki si aggiorna e Ninja H2 SX SE si presenta in versione 2026. Dopo le Ninja 1100SX e Ninja 1100SX SE 2026, tocca anche alla maxi sovralimentata: scopriamo come cambia.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2026

Per il 2026 la Ninja H2 SX SE conferma la dotazione tecnica, a partire dal motore 4 cilindri da 998 cc con compressore volumetrico Super Charged che porta la potenza massima a quota 200 CV per 137,3 Nm di coppia. La dotazione della Ninja H2 è ricchissima e prevede, tra le tante, gli ARAS – Advanced Rider Assistance Systems – come radar anteriore e posteriore con gestione dell'illuminazione Auto Hi-Beam, cruise control adattivo (ACC) e rilevamento dell’angolo cieco Blind-Spot Detection (BSD). A cambiare per il prossimo anno sono i colori: Ninja H2 SX SE 2026 sarà disponibile in Metallic Brilliant Golden Black/Metallic Diablo Black e in Metallic Carbon Gray/Metallic Diablo Black.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/09/2025