Kawasaki Versys 650: che promo su model year 2025 e 2026!

Kawasaki Versys 650 è oggetto di una promo fino alla fine dell'anno: scopriamo qual è lo sconto sulla crossover, sia m.y. 2025 che 2026

Kawasaki lancia una promozione per la sua Versys 650. I model year 2025 e 2026 della crossover saranno in offerta con uno sconto fino alle fine dell'anno: scopriamo di cosa si tratta.

Kawasaki Versys 650 2025-2025 in promozione: l'offerta con sconto

La nuova livrea della Verys 650 2026, la Metallic Deep Blue/Metallic Spark Black

La Versys 650 model year 2025 è proposta con 1.250 euro di sconto, per un prezzo di 6.940 euro. La Versys 650 2026, invece, è proposta con 1.050 euro di sconto, per un prezzo di 7.140 euro. Le offerte sono valide fino al 31 dicembre.

