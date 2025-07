Nuova Suzuki GSX-R1000R: aggiornata, torna finalmente sul (nostro) mercato

Nuova Suzuki GSX-R1000R - La Casa di Hamamatsu l'ha anticipata con un teaser pochi giorni fa e oggi arriva la presentazione ufficiale. In occasione del 40esimo compleanno della famiglia GSX-R (nacque nel 1985 con la GSX-R 750) Suzuki ha aggiornato la punta di diamante della gamma con varie novità tecniche e l'omologazione Euro 5+, e questo vuol dire che la cara ''Gixxer'' 1000 tornerà a essere venduta in Europa. Infatti sul sito italiano di Suzuki è già presente la pagina a lei dedicata, anche se per ora non è dichiarato il prezzo né la data di arrivo dai concessionari.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, qui in posa con la capostipite della famiglia, la GSX-R 750 del 1985

Nuova Suzuki GSX-R1000R, le caratteristiche e le novità tecniche del motore

Il quattro cilindri in linea di 999 cc è stato aggiornato. Mantiene le caratteristiche principali dell'unità precedente tra le quali spicca il meccanismo di fasatura variabile delle valvole di aspirazione, di derivazione MotoGP. Ecco caratteristiche principali e novità.

Motore a quattro cilindri in linea a doppio albero a camme in testa di 999,8 cm³, a quattro tempi, raffreddato a liquido.

Il sistema di distribuzione sfrutta bilancieri a dito.

I corpi farfallati sono a doppio iniettore, di 48 mm di diametro (prima erano di 46 mm).

Il numero di fori degli iniettori primari è stato modificato da dieci a otto.

La testata e i condotti di aspirazione e scarico sono stati modificati per ottenere una maggiore efficienza.

La forma della guarnizione della testata è stata rivista per migliorarne la durata.

Le teste dei pistoni sono state ridisegnate per aumentare il rapporto di compressione da 13,2:1 a 13,8:1 e per accogliere un diametro maggiore delle valvole.

Ogni pistone in alluminio forgiato presenta gonne corte, lati alleggeriti e un perno del pistone corto con rivestimento DLC per ridurre l’attrito.

Una modifica alla forma delle nervature sul lato inferiore delle teste dei pistoni riduce il peso e contribuisce alla durata.

I seeger dei pistoni sono realizzati con un nuovo materiale che migliora la resistenza.

L’introduzione di una nuova catena di distribuzione più larga aiuta a ridurre le perdite da attrito.

Il nuovo design dei condotti dei cilindri #1 e #4 ha come effetto un miglioramento delle prestazioni ad alti regimi.

L’ albero motore adotta un nuovo design con perni di banco più spessi per sopportare carichi maggiori; anche il basamento è stato riprogettato in funzione di questo cambiamento.

La lubrificazione dell’ albero a camme ora utilizza uno schema di lubrificazione intermittente.

Il nuovo impianto di scarico include un silenziatore più snello e di nuovo design.

Il sistema Suzuki Clutch Assist System (SCAS) contribuisce a cambi di marcia più fluidi e offre un’azione più leggera della leva frizione, riducendo l’affaticamento durante i lunghi viaggi, soprattutto nel traffico intenso.

La potenza massima è di 195 CV a 13.200 giri/min, la coppia massima è di 110 Nm a 11.000 giri/min. La precedente GSX-R1000R, lanciata nel 2017, erogava 202 CV a 13.200 giri/min e 118 Nm (12 kgm) a 11.500 giri/min.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, la ciclistica è stata aggiornata

Nuova Suzuki GSX-R1000R, le caratteristiche e le novità tecniche della ciclsitica

Lo schema ciclistico è invariato, rispetto al passato. Qui le caratteristiche e le novità.

Il telaio è a doppia trave in alluminio.

è a doppia trave in alluminio. Il forcellone a doppio braccio in alluminio è stato rinforzato su entrambi i lati e la sua rigidità è ottimizzata per migliorare l'efficacia in pista.

Il telaietto posteriore imbullonato è realizzato in alluminio.

Disponibili in optional, le nuove alette aerodinamiche (winglets) che si estendono dai lati della carenatura anteriore generano deportanza ad alte velocità, migliorando la stabilità.

I cerchi sono in alluminio, a 6 razze.

Le gomme di primo equipaggiamento sono Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS11 in misura 120/70 e 190/55.

Le pinze anteriori sono Brembo monoblocco a quattro pistoncini con montaggio radiale. Sono abbinate a dischi di 320 mm di diametro. Il disco posteriore è di 220 mm di diametro.

L'estremità della leva del freno anteriore è fessurata per ridurre la possibilità che la pressione dell’aria provochi attrito sul freno ad alta velocità.

Il peso della moto è di 203 kg in ordine di marcia.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, nessuna novità di spicco a livello di freni e sospensioni

Nuova Suzuki GSX-R1000R, le caratteristiche e le novità tecniche dell'elettronica

Molti dei sistemi di supporto al pilota (ABS, controllo di trazione, dell'impennata, della coppia) sfruttano le informazioni di una piattaforma inerziale a sei assi. Ecco caratteristiche principali e novità.

Ci sono tre mappature di erogazione .

Il controllo di trazione integra il controllo dell'impennata e il controllo della coppia erogata in piega. È regolabile su 10 livelli + off.

L’ acceleratore è ride by wire.

Il cambio è elettronico bidirezionale.

L' ABS è cornering e regola la sua azione anche in base alla pendenza dell'asfalto.

È presente il Suzuki Easy Start System : il motore si avvia con una sola breve pressione del pulsante di avviamento, anche senza tirare la leva della frizione quando il cambio è in folle.

Il sistema Low RPM Assist aiuta a ottenere partenze più fluide da fermo e facilita la guida a bassa velocità.

C'è una nuova batteria agli ioni di litio.

Tutte le luci sono a LED.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, le caratteristiche e le novità di stile e design

Il look della moto è stato aggiornato. Ecco caratteristiche principali e novità.

La carenatura è studiata per la miglior efficienza aerodinamica.

La parte superiore del serbatoio è sagomata progettata per consentire al pilota di mettersi efficacemente ''in carena''.

Le ampie prese d’aria frontali sono posizionate vicino al centro del muso della carenatura, dove la pressione dell’aria è maggiore.

Il nuovo silenziatore è in titanio sabbiato.

Le tre colorazioni disponibili rendono omaggio alle storiche livree delle generazioni precedenti.

I loghi celebrativi del 40° anniversario si combinano con nuove grafiche che richiamano la GSX-R originale.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, tutte le luci sono a LED

Nuova Suzuki GSX-R1000R, la scheda tecnica

MOTORE 4T, 4 cilindri, alesaggio per corsa 76x55,1 mm, cilindrata 999,8 cc, rapporto di compressione 13,8:1, distribuzione bialbero a camme, fasatura variabile in aspirazione, 4 valvole per cilindro, lubrificazione a carter umido, potenza massima 195 CV (143,5 kW) a 13.200 giri/min, coppia massima 110,0 Nm (11,2 kgm) a 11.500 giri/min.

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica, corpi farfallati da 48 mm, gestione full r-b-w multimappa. Capacità serbatoio 16 litri.

TRASMISSIONE Primaria a ingranaggi, finale a catena.

CAMBIO A sei marce, elettronico bidirezionale.

FRIZIONE Multidisco in bagno d’olio con antisaltellamento, comando a cavo.

TELAIO Doppio trave in alluminio, inclinazione cannotto di sterzo 23,2°; avancorsa 95 mm.

SOSPENSIONI Anteriore forcella Showa BFF a steli rovesciati da 43 mm, completamente regolabile, corsa n.d.; posteriore monoammortizzatore Showa BFRC Lite, completamente regolabile, corsa n.d.

RUOTE Cerchi in lega leggera, anteriore 3,5x17”, posteriore 6x17”; pneumatici 120/70 - 190/55.

FRENI Anteriore doppio disco da 320 mm con pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini; posteriore disco da 220 mm con pinza Nissin a singolo pistoncino.

DIMENSIONI (IN MM) E PESO Lunghezza 2.075, larghezza 705, altezza 1.145, interasse 1.420, altezza sella 825; peso 203 kg in ordine di marcia.

Nuova Suzuki GSX-R1000R,le alette in carbonio sono optional

Nuova Suzuki GSX-R1000R, il video della presentazione

Ecco qui il video ufficiale col quale Suzuki presenta la nuova GSX-R1000R.

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/07/2025