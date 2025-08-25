Nuova GSX-R1000R 2026, il confronto con la versione 2017

La Suzuki GSX-R1000R è finalmente tornata. Di lei si è detto tutto o quasi. Manca da scoprire come si comporta in pista - per questo dobbiamo aspettare la presentazione dinamica. Ed è interessante nell'attesa fare un confronto virtuale con il modello precedente. Il mondo delle moto e delle supersportive in particolare si alimenta con l'evoluzione - della tecnica, del design, dei contenuti, delle prestazioni - e quando un modello torna sul mercato dopo quasi dieci anni dall'ultima evoluzione è lecito aspettarsi un passo avanti notevole. I numeri, lo sappiamo tutti, dicono poco della dinamica e del gusto di guida. Sono tuttavia indicativi e mentre aspettiamo di provare una delle moto più attese degli ultimi anni, perché non curiosare tra i suoi dati per vedere cosa Suzuki ha voluto modificare e cosa invece ha ritenuto di conservare della versione presentata nel 2017? Ricordiamo che la nuova GSX-R1000R 2026, più che una moto inedita, è una profonda evoluzione del modello precedente. Le voci della tabella che riportiamo descrivono solo una modesta frazione dei cambiamenti piccoli ma importanti operati sulla nuova moto.
La GSX-R1000R 2026, vista frontale di tre quarti
Suzuki GSX-R1000R 2026 vs GSX-R1000R 2017: il confronto delle schede tecniche
Abbiamo riassunto nella tabella qui sotto i dati tecnici fondamentali delle GSX-R1000R 2026 e 2017. Abbiamo evidenziato in grassetto le differenze.
|GSX-R1000R 2026
|GSX-R1000R 2017
|Motore
|4 cilindri in linea fronte marcia, alesaggio per corsa 76x55,1 mm, cilindrata 999,8 cc, rapporto di compressione 13,8:1
|4 cilindri in linea fronte marcia, alesaggio per corsa 76x55,1 mm, cilindrata 999,8 cc, rapporto di compressione 13,2:1
|Distribuzione
|a doppio albero a camme con fasatura variabile lato aspirazione
|a doppio albero a camme con fasatura variabile lato aspirazione
|Potenza max / Coppia max
|195 CV a 13.200 giri/min / 110 Nm a 11.000 giri/min
|202 CV a 13.200 giri/min / 117,6 Nm a 11.500 giri/min
|Alimentazione
|corpi farfallati ride by wire di diametro 48 mm
|corpi farfallati ride by wire di diametro 46 mm
|Cambio
|a sei marce, elettronico bidirezionale
|a sei marce, elettronico bidirezionale
|Frizione
|multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento
|multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento
|Telaio
|doppio trave in alluminio; inclinazione cannotto di sterzo 23,3°, avancorsa 95 mm
|doppio trave in alluminio; inclinazione cannotto di sterzo 23,3°, avancorsa 95 mm
|Forcella
|Showa BFF a steli rovesciati di 43 mm, completamente regolabile
Showa BFF a steli rovesciati di 43 mm, completamente regolabile
|Monoammortizzatore
|Showa BFRC Lite, completamente regolabile
|Showa BFRC Lite, completamente regolabile
|Cerchi
|in alluminio, anteriore 3,5x17”, posteriore 6x17”
|in alluminio, anteriore 3,5x17”, posteriore 6x17”
|Misura gomme
|120/70 - 190/55
|120/70 - 190/55
|Freno anteriore
|doppio disco di 320 mm con pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini
|doppio disco di 320 mm con pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini
|Freno posteriore
|disco di 220 mm con pinza Nissin a singolo pistoncino
|disco di 220 mm con pinza Nissin a singolo pistoncino
|Interasse
|1.420 mm
|1.425 mm
|Altezza sella
|825 mm
|825 mm
|Peso
|203 kg col pieno
|203 kg col pieno
|Sistemi elettronici
|ABS cornering (nuovo modulatore e nuova logica di funzionamento), mappature di erogazione, controllo di trazione regolabile su 10 livelli di intervento + off (integra controllo dell'impennata e controllo della coppia in curva), launch control
|ABS cornering, mappature di erogazione, controllo di trazione regolabile su 10 livelli di intervento + off (integra controllo dell'impennata), launch control
La GSX-R1000R 2017, vista frontale di tre quarti