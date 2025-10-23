Ducati World Prèmiere

Ducati presenta il nuovo Monster 2026: scoprilo con noi!

Avatar di Danilo Chissalé, il 23/10/25

1 ora fa - Ducati svela oggi la sua quarta novità. Tocca al nuovo Monster 2026

Dopo la Multistrada Rally e la Panigale V4, nella Ducati World Première di oggi scopriremo il nuovo Monster 2026.

Siamo giunti alla penultima delle Ducati World Première, le presentazioni in diretta streaming delle novità della Casa di Borgo Panigale per la stagione motociclistica 2026. Se negli anni passati oltre al rosso c'erano solo dei claim che lasciavano spazio all'immaginazione (e ci facevano lanciare in pronostici più o meno azzeccati), quest'anno in Ducati hanno optato per una via più diretta, anticipando in maniera intuibile quale sarà la protagonista della presentazione. Dopo Panigale V4 R, Multistrada V4 Rally e le versioni RS di Diavel V4 e Multistrada, oggi tocca all'icona: il Monster 2026.

Ducati Monster 2026: la presentazione in diretta streaming

Come sarà cambiato? Quasi certo è l'arrivo del nuovo motore V2, già visto su Multistrada, Streetfighter e Panigale, ma per scoprire tutto il resto vi invito a collegarvi alle ore 16 sul nostro sito, qui sotto troverete l'embed della presentazione live streaming. 

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/10/2025
