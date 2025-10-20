Moto novità 2026

Novità moto 2026: settimana calda! Yamaha, Triumph e Ducati in arrivo

Avatar di Michele Perrino, il 20/10/25

5 minuti fa - Questa settimana arrivano novità Yamaha, Triumph e Ducati: ecco quando

Questa settimana tante novità moto con Yamaha, Triumph e Ducati a presentare alcune delle due ruote che vedremo ad EICMA

Settimana calda questa per le novità moto 2026. A partire da domani, infatti, Yamaha, Triumph e Ducati sveleranno alcuni modelli del prossimo anno. Scopriamo quando...

Le novità Yamaha, Triumph e Ducati 2026: ecco quando arrivano

Le novità iniziano domani, martedì 21 ottobre. Sarà Yamaha ad aprire le danze, a partire dalle 9, quando sarà svelata la prima novità, poi alle 13 toccherà a Triumph. Sarà la volta di Ducati, invece, giovedì 23, alle 16. Collegatevi sul nostro sito nelle date e negli orari che vi abbiamo indicato, scoprirete con noi i nuovi modelli 2026.

