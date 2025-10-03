World Ducati Week 2026: celebrazione dei 100 anni Ducati a Misano

Dal 3 al 5 luglio 2026 il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospiterà la tredicesima edizione del World Ducati Week, l’evento simbolo della passione per le due ruote di Borgo Panigale. Quella del prossimo anno, però, sarà ancora più speciale perché segnerà i cento anni di storia Ducati, trasformando Misano e la Riviera Romagnola nel cuore di una festa che si prospetta davvero da ricordare.

L'amore per Ducati al WDW

World Ducati Week 2026: un evento storico per il centenario Ducati

Dei tre giorni, sabato 4 luglio 2026 sarà la data più attesa: esattamente un secolo prima, nel 1926, nasceva Ducati. Per questo motivo, la giornata si trasformerà in un momento simbolico e carico di significato, in cui passato e presente si fonderanno in un’unica celebrazione. Da Borgo Panigale fanno sapere che stanno mettendo a punto un programma ricco di attività, pensate per rendere ogni momento indimenticabile: spettacoli, esperienze immersive, incontri con i piloti e spazi dedicati anche a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Non mancheranno emozioni in pista - la Race of Champions è un evento nell'evento - e fuori, in un crescendo che avvolgerà i partecipanti dal primo all’ultimo giorno. Presto arriverà anche il programma ufficiale e noi vi terremo senz'altro aggiornati.

