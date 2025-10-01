Ducati presenta Scrambler Nightshift 2026

Ducati aggiorna Scrambler Nightshift al model year 2026. Scopriamo come cambia l'icona post-heritage della famiglia Scrambler, quando arriva, quali sono i colori disponibili e il prezzo.

Ducati Scrambler Nightshift 2026: novità, data di arrivo, prezzo

Scrambler Nightshift 2026 si presenta con una nuova livrea Emerald Green – l'unica di questa versione – colorazione che si rifà alle icone a due e quattro ruote degli anni settanta. Nightshift si distingue nella gamma Scrambler per merito di particolari quali la sella impunturata, l’alternanza di parti lucide e opache, la presenza di tabelle portanumero laterali, del parafango anteriore minimale, l’assenza del parafango posteriore, indicatori di direzione a LED compatti e cerchi a raggi completamente neri. Completano il quadro il manubrio a sezione variabile e gli specchietti bar end. Aggiornamenti anche sotto il profilo tecnico, con il bicilindrico a L dotato di distribuzione Desmodromica – 73 CV e 65 Nm – che adotta ora una nuova frizione a otto dischi, più compatta ma anche più morbida nell’azionamento. Altre modifiche hanno permesso di alleggerire Scrambler Nightshift, il cui peso è ora di 182 kg (senza carburante). Scrambler Nightshift 2026 sarà disponibile da ottobre con un prezzo a partire da 12.690 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/10/2025