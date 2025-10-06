Ducati Multistrada V4 Rally 2026: scopri con noi come cambia

L'avvicinamento a EICMA di Ducati attraverso le ormai tradizionali Ducati World Première continua. Dopo l'estrema e performante Panigale V4 R si cambia registro, seppur rimanendo in territorio di alte prestazioni, con la nuova Multistrada V4 Rally.

Scopri come cambia la Multistrada V4 Rally 2026: la diretta streaming

''Pronto per la prossima avventura?'' questo è il claim per accompagnare la presentazione dell'ultimo aggiornamento della più avventurosa delle Multistrada. Cosa bolle in pentola? Il nostro pronostico prevede l'arrivo di alcune novità elettroniche introdotte già sulla Multistrada V4 lo scorso anno (qui la prova di Michele), ma non è detto che sia tutto qua. Per scoprire ogni dettaglio l'invito è quello di seguire con noi la diretta streaming cliccando sul video qui sopra dalle ore 16:00 del 07/10/2025.

VEDI ANCHE