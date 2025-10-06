Novità moto 2026

Ducati Multistrada V4 Rally 2026: scopri con noi come cambia

Avatar di Danilo Chissalé, il 07/10/25

18 fa - Ecco come cambia la più avventurosa delle Ducati Multistrada V4

Altro appuntamento della Ducati World Première 2026, questa volta tocca alla famiglia Multistrada: si tratta della nuova Multistrada V4 Rally

L'avvicinamento a EICMA di Ducati attraverso le ormai tradizionali Ducati World Première continua. Dopo l'estrema e performante Panigale V4 R si cambia registro, seppur rimanendo in territorio di alte prestazioni, con la nuova Multistrada V4 Rally

Scopri come cambia la Multistrada V4 Rally 2026: la diretta streaming

''Pronto per la prossima avventura?'' questo è il claim per accompagnare la presentazione dell'ultimo aggiornamento della più avventurosa delle Multistrada. Cosa bolle in pentola? Il nostro pronostico prevede l'arrivo di alcune novità elettroniche introdotte già sulla Multistrada V4 lo scorso anno (qui la prova di Michele), ma non è detto che sia tutto qua. Per scoprire ogni dettaglio l'invito è quello di seguire con noi la diretta streaming cliccando sul video qui sopra dalle ore 16:00 del 07/10/2025.

VEDI ANCHE
Ducati Panigale V4 R 2026, è lei la supersportiva "mille" più potente?
Nuova Ducati Panigale V4 R 2026, è lei la supersportiva "mille" più potente?
Ducati Scrambler Nightshift 2026: colori, novità, arrivo e prezzo
Ducati presenta Scrambler Nightshift 2026
Ducati DesertX V2 2026: novità, motore, foto spia
Ducati DesertX V2 2026: altra novità in vista a Borgo Panigale (foto spia)
Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/10/2025
Logo Ducati
Ducati
Vedi anche