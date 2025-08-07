Triumph Thruxton 400: la piccola sportiva retrò è realtà

Thruxton 400 è l'ultima arrivata nella gamma delle moto per patente A2 di Triumph. La piccola sportiva retrò fa il suo debutto ufficiale in India ma tutto lascia intendere che arriverà molto presto anche da noi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova moto della Casa inglese.

Triumph Thruxton 400 2026: motore, potenza, peso

L'arrivo della Thruxton 400 non è un colpo di scena, era stata avvistata ad inizio anno durante dei test in pista. Ora però, la piccola moto retrò che va ad ampliare la gamma delle 400 di Hinckley, fa il suo debutto in India. Le novità che la Thruxton 400 introduce sono legate al look da café racer, con un cupolino e una posizione di guida caricata sull'avantreno per merito dei semimanubri, ma stando a quanto riportato dai colleghi di Visordown ci sarebbero anche delle novità a livello tecnico. Il motore monocilindrico da 398 cc, infatti, avrebbe una potenza massima di 42 CV, in luogo dei 40 CV delle versioni attualmente in commercio: potrebbero essere stati implementati airbox, scarico o elettronica ma, così facendo, la Thruxton 400 sarebbe la più potente in gamma (invariata al coppia di 37,5 Nm). Il peso della Thruxton 400 si attesterebbe a 183 kg in ordine di marcia, vale a dire 4 kg in più della roadster Speed 400.

Triumph Thruxton 400 2026: data di arrivo e prezzo

La Thruxton 400 2026 è attesa in India in 4 colorazioni: Lava Red Gloss/Aluminium Silver, Phantom Black/Aluminium Silver, Metallic Racing Yellow/Aluminium Silver e Pearl Metallic White/Storm Grey. Il prezzo della moto nel paese asiatico è superiore a quello di Speed 400 e Scrambler 400X, ma inferiore a quello della nuova Scrambler 400XC. Se le proporzioni si mantenessero così anche da noi, è lecito immaginare la nuova Thruxton 400 in arrivo per EICMA come modello 2026, con un prezzo tra 6.500 e 7.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/08/2025