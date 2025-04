Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition 2025: torna l'edizione speciale

Triumph ha presentato oggi la nuova Trident 660 Triple Tribute Edition 2025, una speciale versione della naked entry level dedicata alla prestigiose vittorie ottenute al Tourist Trophy sull’Isola di Man dall’antenata Trident “Slippery Sam”. Scopriamo insieme quali sono le novità, gli accessori che la caratterizzano e il prezzo.

La base tecnica è quella della Trident 2025

Al netto della personalizzazione estetica – non certo secondaria su una moto speciale come la Triple Tribute Edition – la nuova Trident 660 che omaggia l’antenata ha come base di partenza la naked entry level che vi ho raccontato pochi giorni fa nel “Cool Factor” a lei dedicato. Qui sotto, in breve, trovate tutte le novità introdotte sulla Trident 660 2025 che, ovviamente, sono presenti anche sulla Trident 660 Triple Tribute Edition 2025:

piattaforma inerziale IMU

motore 3 cilindri omologato Euro 5+

controllo di trazione e ABS cornering

mappa motore Sport

Triumph Shift Assist (quick-shifter bidirezionale)

Cruise control

forcella Showa SFF-BP

Non ci sono modifiche alla componentistiche o alle geometrie della piccola nuda inglese, che si è confermata ancora una volta un bel mix di facilità e divertimento alla guida, con l’inconfondibile sapore del tre cilindri che caratterizza l’esperienza.

Una livrea tutta nuova, ma sempre in omaggio alla #67

Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition 2025: la grafica è moderna, ma ispirata alla #67 vincitrice dei TT

La nuova Trident Triple Tribute Special Edition è ovviamente ispirata al mondo delle corse, omaggio alla storica “Slippery Sam”, la Trident vincitrice di cinque edizioni del Tourist Trophy sull’Isola di Man. Rispetto alla precedente versione, la nuova ha una colorazione di base in Sapphire Black, con una finitura nera lucida che copre la maggior parte della moto. Su questa base si inseriscono dettagli in Cobalt Blue e Diablo Red che attraversano serbatoio, codino e parte frontale. Sul serbatoio è presente il numero “67”, riferimento diretto alla leggendaria Trident da competizione.

I cerchi sono verniciati in Diablo Red, mentre il cupolino compatto in tinta con la livrea presenta la grafica ''Triple Tribute''. Completa la dotazione uno spoiler in alluminio fornito di serie, posizionato inferiormente al motore.

Prezzo e disponibilità della Trident 660 Triple Tribute Special Edition

Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition 2025, ecco tutte le info

Il prezzo della nuova Triumph Trident Triple Tribute è di 8.545 euro franco concessionario, solo 150 euro in più rispetto alla colorazione offerta di serie (qui il configuratore per le altre colorazioni). Le moto saranno le in concessionaria a partire da giugno 2025.





