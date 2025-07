Triumph presenta la nuova Scrambler 400XC 2025: data di arrivo e prezzo

Dopo le voci che vedevano la Triumph Scrambler 400XC avvicinarsi – prima ha debuttato in India – oggi è la stessa Casa inglese a svelare la nuova moto della gamma Modern Classic e a confermarne l'arrivo in Europa. Scopriamo tutte le novità rispetto alla sorella Scrambler 400X, quando arriva e quanto costa.

Oltre a sfoderare inedite colorazioni – Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White – Scrambler 400XC 2025 si differenzia per merito di cerchi a raggi incrociati in alluminio da 19'' e 17'' con pneumatici tubeless, parafango anteriore alto, paramotore in alluminio, tubolari paramotore, mini cupolino e paramani di serie.

Triumph Scrambler 400XC 2025: caratteristiche tecniche

La dotazione a livello tecnico è confermata su Triumph Scrambler 400XC. Dal motore monocilindrico raffreddato a liquido DOHC da 398 cc, per 40 CV a 8.000 giri/min e 37,5 Nm a 6.500 giri/min, passando per il telaio in acciaio a trave/perimetrale, la forcella a steli rovesciati Big Piston da 43 mm e il monoammortizzatore posteriore a gas con serbatoio separato e regolazione del precarico (escursione ruote 150 mm) nonché per l'impianto frenante con disco fisso da 320 mm e pinza radiale a quattro pistoncini e il disco fisso singolo da 230 mm con pinza a singolo pistoncino. Infine le misure: 1.418 mm di interasse, 186 kg o.d.m. – + 7 kg rispetto alla 400X – e sella a 835 mm. L'elettronica prevede Ride-by-Wire, ABS a due canali disinseribile al posteriore e Traction Control disinseribile.

La nuova Triumph Scrambler 400XC 2025 arriverà nelle concessionarie da settembre al prezzo di 7.245 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/07/2025