Più sportiva che mai! Ecco la nuova Triumph Speed Triple 1200 RX

Triumph alza ancora il livello e presenta la Speed Triple 1200 RX, versione ancora più estrema della già performante RS. Si tratta di un’edizione ultra-limitata, con soli 1.200 esemplari disponibili nel mondo, pensata per chi vuole una naked raffinata, tecnologica e capace di fare sul serio (non che la base vada male, sia chiaro) anche in circuito.

Più racing, più aggressiva

Triumph Speed Triple 1200 RX: così è ancora più sportiva

La differenza principale sta nella posizione di guida. La RX adotta semi-manubri clip-on più bassi e avanzati, pedane più alte e arretrate, per una posizione in sella che naturalmente è più efficace nella guida in pista. Le modifiche sono più radicali di quanto si possa immaginare, anche perchè l'ultima Speed è andata un po' in direzione comfort ed efficacia su strada rispetto alla precedente generazione. Nello specifico:

Manubri abbassati di 69 mm e avanzati di 52 mm

Pedane rialzate di 14,5 mm e arretrate di 25,5 mm

Motore e ciclistica: i dettagli che fanno la differenza

Il cuore della RX resta il noto tre cilindri da 1.160 cc, non cambiano i valori di potenza e coppia massima, rispettivamente di 183 CV a 10.750 giri/min e 128 Nm a 8.750 giri/min. Confermati sulla serie limitata tutti gli aggiornamenti ciclistici introdotti sulla Speed Triple RS 2025, con le sospensioni semi attive EC 3.0 di Öhlins e l'impianto frenante Brembo, affiancati da pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, per grip e potenza frenante da riferimento. La novità è l'ammortizzatore di sterzo, sempre del colosso svedese, SD EC. Il controllo dell’ammortizzatore elettronico si integra perfettamente con il sistema Öhlins Smart EC3 per offrire una stabilità e un’agilità di guida ottimali, con logica di funzionamento semi-attiva in coerenza con la modalita’ di guida impostata dal pilota.

Triumph Speed Triple 1200 RX: anche l'ammortizzatore di sterzo ora è a controllo elettronico

All'hardware si affianca un'elettronica di gestione di alto livello che ora dialoga ancora melglio con la piattaforma inerziale, utile sia per la gestione elettronica delle sospensioni e della loro idraulica, sia per la gestione del freno motore, dell’anti-impennata, passando per il Brake Slide Control.

Tecnologia al servizio del pilota

Tutto è configurabile tramite il cruscotto TFT da 5”, che integra anche il sistema di connettività My Triumph per gestione chiamate, musica e navigazione turn-by-turn. La RX offre una gamma completa di aiuti elettronici:

ABS cornering e controllo di trazione disinseribili

Front Wheel Lift Control a 4 livelli

Engine Braking Control personalizzabile

Cruise control elettronico

Triumph Shift Assist di serie per cambiate rapide senza frizione

A bordo c’è anche un sistema keyless completo, con accensione, bloccasterzo e tappo serbatoio senza chiave.

Estetica esclusiva e peso piuma

Triumph Speed Triple 1200 RX: carbonio in ogni dove... anche dove faresti fatica a notarlo

A livello estetico, la RX si distingue subito dalla sorella RS. La nuova livrea in Triumph Performance Yellow con dettagli Granite e inserti RX bianchi le dona un aspetto da vera special. La fibra di carbonio è ovunque serve: parafango anteriore, profili del serbatoio, fondello e coperchio dello scarico.

La RX resta una delle più leggere del segmento, con 199 kg in ordine di marcia, grazie anche alla batteria agli ioni di litio, decisamente più leggera rispetto a una tradizionale.

Prezzo e disponibilità

Triumph Speed Triple 1200 RX: il nome sul fianchetto dice abbastanza

La Triumph Speed Triple 1200 RX sarà disponibile a partire da giugno 2025, al prezzo di 21.995 euro franco concessionario.

