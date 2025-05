Nuova Triumph Speed Triple 1200 RX: scopriamo cosa bolle in pentola dal video

Sembra sia la Triumph Speed Triple 1200 RX la prossima novità della Casa inglese in arrivo: sui canali social è infatti comparso un video – lo trovate qui sotto – che raffigura una speciale versione della maxi naked. Scopriamo quali sono le novità e quando è previsto l'arrivo della nuova moto.

Triumph Speed Triple 1200 RX: caratteristiche

La nuova Speed Triple 1200 RX – sigla che riporta sul serbatoio – fatica a nascondersi con la vivace livrea giallo fluo tanto ricorda quella della Street Triple Moto2 Edition. La nuova moto sembra portare in dote, proprio come la più piccola e cattiva delle Street, una posizione di guida più caricata sull'avantreno, semimanubri inclusi. D'altra parte, in tempi non sospetti, una Speed più estrema – la trovate qui – era stata avvistata su strada... Grandi stravolgimenti del pacchetto tecnico, soprattutto del motore, non sono attesi: è molto probabile che, al netto di qualche upgrade alla ciclistica, la RX sia una Speed Triple 1200 RS del tutto simile a quella testata dal nostro Fabio.

Triumph Speed Triple 1200 RX: data di arrivo

Triumph svelerà la nuova Speed Triple 1200 RX molto presto: l'appuntamento con la nuova moto è per martedì 13 maggio, quindi restate collegati, vi racconteremo tutto qui sul nostro sito. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Triumph, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/05/2025