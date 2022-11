Triumph Street Triple 765 2023: R, RS e Moto2 Edition. Novità e prezzi

Triumph per il 2023 rinnova la Street Triple 765: per la naked media 3 declinazioni – R, RS e l'esclusiva Moto2 Edition – con importanti novità a carico di a motore, elettronica, ciclistica ed ergonomia. Tutte le novità, la data di arrivo della nuova moto e i prezzi.

La nuova Triumph Street Triple 765 RS 2023

Quella che è la versione di ingresso nel mondo Stret Triple guadagna, con il model year 2023, maggiore potenza, superiori valori di coppia e un incremento delle prestazioni grazie a numerosi interventi derivati direttamente dal programma di sviluppo Moto2. Cambia anche lo stile, così come la posizione in sella, più votata al controllo nella guida tra le curve, e arriva un pacchetto elettronico più completo ed avanzato.

MOTORE

La nuova Street Triple 2023 beneficia della preziosa esperienza maturata nei paddock del Campionato Mondiale Moto2. Il motore 3 cilindri da 765 cc vede incrementare il rapporto di compressione da 12.65:1 a 13.25:1, ma arrivano anche nuovi pistoni, nuove bielle e numerosi altri componenti che concorrono a ottimizzare combustione ed efficienza all’interno delle camere di scoppio. Rispetto alla precedente versione cambiano anche le valvole e l’albero a camme e, grazie ai rapporti del cambio rivisti, migliora anche l'accelerazione. Sulla Street Triple R 2023 la potenza cresce a 120 CV a 11.500 giri/min, mentre la coppia massima è di 80 Nm a 9.500 giri, ma da Hinckley garantiscono che le modifiche hanno mantenuto intata la proverbiale “schiena” dei triple Triumph in tutta la fase di passaggio dai bassi ai medi regimi, con un avvertibile incremento oltre i 7.500 giri.

CAMBIO E SOUND Sulla Street Triple 2023 anche il cambio è stato modificato: prevede una rapportura più corta, che consente di migliorare le prestazioni in accelerazione. La Street, anche grazie a una rapportatura finale più corta, è ancora più brillante e pronta nel prendere giri e velocità. Gli aggiornamenti al sistema di scarico, migliorato nella fluido-dinamica, e il terminale compatto montato in posizione ribassata, permettono di sprigionare un sound grintoso, tipico dei 3 cilindri Triumph. Su tutta la gamma Street Triple 2023 è presente di serie la frizione antisaltellamento.

Triumph Street Triple 765 R 2023: la strumentazione

ELETTRONICA

Anche la suite di aiuti elettronici della nuova gamma Street Triple 2023 è stata rivista e presenta differenze tra un modello e l'altro. L'ABS Cornering di ultima generazione è di serie su tutti i modelli: il sistema è dotato di un nuovo modulatore ABS con IMU integrata per un controllo ABS più raffinato. Le impostazioni personalizzate integrate in ciascuna delle modalità di guida modificano i parametri di intervento dell'ABS, mentre è previsto un settaggio incentrato sulla pista per i motociclisti che in questo ambito prediligono un intervento minimo dell'antibloccaggio. Su tutti e 3 i modelli di Street Triple è disponibile di serie il quickshifter bidirezionale, mentre le luci sono full LED.

TRACTION E MODALITÀ GUIDA La piattaforma inerziale IMU, ora di serie su tutti e 3 i modelli Street Triple, prevede il controllo di trazione cornering ottimizzato. Ci sono 4 livelli di intervento, regolabili indipendentemente per adattarsi allo stile di guida e alle condizioni stradali, inclusa una modalità di intervento meno invasivo dedicato alla pista, ma è anche possibile disattivarlo. Sulla nuova Street Triple R sono presenti 4 modalità di guida: Road, Rain, Sport e Rider, configurabile. La modalità Rain limita la potenza del motore a 100 CV aumentando al contempo il livello di intervento dell'ABS e del controllo di trazione. Il sistema di controllo dell'impennata presenta nuovi algoritmi per una maggiore efficacia. Sulla R il tutto è gestibile attraverso una strumentazione multifunzione con display TFT per le informazioni durante la marcia.

La nuova Triumph Street Triple 765 R 2023

CICLISTICA

Al telaio a doppia trave in alluminio e al forcellone doppio braccio in lega d'alluminio pressofusa sono abbinate, nel caso della Street Triple R, le sospensioni Showa. Una forcella SFF-BP da 41 mm davanti e un monoammortizzatore con serbatoio separato dietro, entrambi regolabili in precarico, compressione ed estensione, con un'escursione di 115 mm davanti e 133.5 mm dietro. Differenze anche per l'impianto frenante, che sulla R vede un doppio disco flottante da 310 mm e pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo M4.32 a 2 pistoncini davanti, mentre dietro troviamo un disco da 220 mm con pinza Brembo a un pistoncino. La Street Triple R, a differenza di RS e Moto2 Edition, calza pneumatici più stradali: ci sono infatti i Continental ContiRoad in misura 120/70 e 180/55. Il peso della Street Triple R 2023 è di 189 kg col nuovo serbatoio da 15 litri pieno – uguale per tutte le Street – mentre l'interasse è di 1.402 mm.

ERGONOMIA La Street Triple R 2023 vede l'arrivo di un nuovo manubrio più largo di 12 mm che dovrebbe aiutare ad avere un maggiore controllo, mentre la sella, a 826mm da terra sulla R, è disponibile postmontaggio anche 28 mm più bassa.

La Triumph Street Triple 765 RS 2023

La Street Triple 765 RS, punta di diamante della gamma – almeno fino a oggi – prevede con la versione 2023 aggiornamenti al motore, che cresce di potenza, un'ergonomia e un'elettronica riviste, con quel plus rispetto alla R anche in termini di ciclistica, sia per quanto riguarda le sospensioni che i freni. Sulla RS 2023 c'è un nuovo spoiler motore in bodycolor e un coprisella in tinta col sedile del passeggero intercambiabile.

MOTORE

Come già visto sulla Street Triple R, anche la versione RS beneficia dei vari aggiornamenti a livello tecnico tra pistoni, bielle, valvole e alberi a camme. Se, come sulla R, il valore di coppia massima è di 80 Nm a 9.500 giri/min, la RS 2023 si spinge oltre quanto a potenza: i CV infatti sono 130 a 12.000 giri/min.

VEDI ANCHE

Vuova Triumph Street Triple 765 R 2023: il display TFT da 5''

ELETTRONICA

A differenza della versione R, sulla RS le modalità di guida diventano 5: alle già citate Road, Rain, Sport e Rider si aggiunge la mappa Track, dedicata alla guida in circuito. A livello di controlli elettronici è la meno invasiva di tutte, fermo restando che è possibile disattivare completamente il TC separatamente. La gestione dei controlli elettronici sulla Street Triple RS passa attraverso il nuovo dashboard TFT con schermo a colori da 5'', mentre blocchetti elettrici ergonomicamente ottimizzati e joystick a 5 direzioni offrono una navigazione più intuitiva. È pre-installato il modulo di connettività My Triumph, che permette di accedere alla navigazione turn by turn, al controllo del telefono e alla riproduzione della musica tramite il modulo Bluetooth disponibile come accessorio e l'app My Triumph gratuita. Sulla RS non poteva mancare anche la funzione lap timer. Oltre al già citato quickshifter bidirezionale, il doppio faro anteriore della RS presenta la luce DRL.

CICLISTICA

Le differenze maggiori tra R e RS passano proprio da qui, la ciclistica. La forcella Showa da 41mm è la stessa, ma al posteriore subentra un monoammortizzatore Öhlins STX40 con serbatoio separato da 131,2 mm di escursione. Allo stesso modo anche l'impianto frenante della Street Triple RS 2023 alza l'asticella: ai dischi flottanti da 310 mm sono abbinate le pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo Stylema a 4 pistoncini, mentre al manubrio trova spazio la pompa Brembo MCS completamente regolabile. Dietro, invece, una pinza Brembo a singolo pistoncino morde un disco da 220 mm. Anche sotto il profilo degli pneumatici la RS alza la posta in palio: a calzare i cerchi da 17'' ci pensano le Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Il peso della Street Triple RS è di 188 kg, mentre l'interasse si riduce rispetto alla R, a quota 1.399 mm.

ERGONOMIA La posizione di guida è leggermente più caricata in avanti rispetto a quella della R: la seduta sulla RS è più alta – 836 mm da terra – ma oltre al kit postmontaggio che la abbassa di 28 mm, sulla RS è possibile intervenire sull'altezza della sospensione posteriore così da togliere altri 10 mm. In questo modo l'altezza della sella scende a quota 798 mm.

Nuova Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition 2023

La nuova punta di diamante – che in qualche modo scalza la pur pregiata RS – è la Street Triple Moto2 Edition. Si tratta della Street più evoluta e performante, che raccoglie al meglio l'esperienza di Triumph nel mondo delle corse: per lei ciclistica ancor più sofisticata e posizione di guida corsaiola. Si caratterizza anche per componenti in fibra di carbonio come parafango anteriore, pannelli laterali, la finitura dei fari e lo spoiler motore. Al centro della piastra di sterzo, invece, presenta il numero di serie dal momento che è una limited edition.

MOTORE

Il motore è la miglior espressione del 3 cilindri da 765 cc e, al pari di quello della Street RS, eroga 130 CV a 12.000 giri/min e 80 Nm di coppia a 9.500 giri/min. Le modifiche più importanti hanno ancora da venire...

ELETTRONICA

Anche la Moto2 Edition riprende la suite elettronica della RS, con le 5 mappe motore e la specifica Track e il TFT con schemo a colori da 5''. L'unica differenza è rappresentata dalla sequenza di avvio della strumentazione, che mostra il logo ufficiale Moto2.

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition: davanti arriva la forcella Ohlins

CICLISTICA

Sotto il profilo della ciclistica, invece, la Triumph Street Triple Moto2 Edition va a riscrivere le regole del gioco. All'anteriore subentra una forcella Öhlins NIX30 completamente regolabile che fa coppia col mono Öhlins STX40 con serbatoio separato già visto sulla RS. L'escursione è confermata anche per la Moto2 Edition in 115 mm davanti e 131,2 mm dietro. L'impianto frenante è lo stesso della RS, quindi si avvale del doppio disco flottante da 310 mm con pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo Stylema a 4 pistoncini con pompa Brembo MCS completamente regolabile. Al posteriore, allo stesso modo, troviamo il disco da 220 mm con pinza Brembo a singolo pistoncino. I cerchi a 5 razze in alluminio – uguali su tutte le Street Triple – calzano anche in questo caso i Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Il peso della Street Triple 765 Moto2 Edition è di 188 kg, ma l'interasse cala ulteriormente: siamo a quota 1.397 mm.

ERGONOMIA Alla ciclistica senza compromessi della Moto2 Edition è abbinata una posizione di guida tutta sua: arrivano infatti nuovi semi-manubri “clip-on”, posizionati 80 mm più in basso e 50 mm più avanti rispetto a R ed RS e la sella è ancora più in alto, a quota 839 mm da terra, fermo restando che, come su R e RS, è possibile montare la sella 28 mm più bassa e abbassare ulteriormente di 10 mm la sospensione posteriore, arrivando fino a un minimo di 801 mm.

Le 2 livree della Street Triple Moto2 Edition 2023

La nuova Street Triple R 2023 è disponibile in 2 colorazioni: Silver Ice con grafiche Storm Grey e Yellow o Crystal White con grafiche Storm Grey e Lithium Flame. Per la Street Triple RS, invece, è possibile scegliere tra Silver Ice con grafiche Baja Orange e Storm Grey, Carnival Red con grafiche Carbon Black e Aluminium Silver o Cosmic Yellow con grafiche Carbon Black e Aluminium Silver. Infine, la Moto2 Edition è disponibile in 2 livree derivate al mondo racing: Triumph Racing Yellow con telaietto posteriore Aluminium Silver o Crystal White con telaietto posteriore Triumph Racing Yellow.

QUANDO (E A QUANTO) ARRIVANO Le nuove Street Triple 2023 saranno disponibili dalla primavera 2023: la R sarà in vendita a 10.295 Euro, mentre RS e Moto2 Edition costeranno rispettivamente 12.695 Euro e 15.395 Euro. Della Moto2 Editon saranno realizzati solo 765 esemplari per ognuna delle 2 livree.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/11/2022