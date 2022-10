Triumph: la gamma classic si riempie di cromature!

Dopo le serie limitate Gold Line Triumph torna a personalizzare le sue classiche, questa volta l’ispirazione arriva dallo stile custom classic, che in passato ha già fatto parte della storia della Casa di Hinckley, come nel caso ad esempio dell’originale serbatoio cromato della Speed Twin del 1937, o dei modelli Triton degli anni ‘60, queste 10 nuove motociclette “limited editions”celebrano una volta di più l’impareggiabile cura del dettaglio e delle finiture tipoche di Triumph. Ecco come sono fatte, quanto costano e per quanto saranno disponibili perché, come spesso succede, le cose belle non durano in eterno.

QUALI E PER QUANTO Faranno parte della Chrome Collection ovviamente le Bonneville, ma non tutte, e al loro fianco anche le potenti Rocket III, sia in versione R che GT. Le moto in versione Chrome Edition saranno disponibili per un solo anno e arriveranno nelle concessionarie di tutto il mondo tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, a seconda della disponibilità specifica in ogni singolo Paese, con un costo aggiuntivo da € 350 a € 900 rispetto al prezzo di listino (franco concessionario) del modello base.

COME VENGONO REALIZZATE La nuova famiglia Chrome celebra la comprovata competenza di tecnici, designer ed ingegneri Triumph nella realizzazione di moto sempre ben rifinite con dettagli ricercati. La cromatura viene realizzata rigorosamente a mano, mentre per le 900 viene usata una tecnica giapponese di stesura di un film metallico estremamente fracilerealizzata a mano. Ecco come cambiano rispetto alle versioni standard le moto Chrome Edition e il loro prezzo:

Rocket 3 R Chrome Edition

La nuova Rocket 3 R Chrome Edition calamiterà gli sguardi di chiunque la incroci per strada. Sulla base della livrea monocromatica, il raffinato serbatoio cromato è accompagnato da accenti Jet Black. Stessa colorazione per parafanghi, calotte fari anteriori, fly screen, coperture radiatore, fianchetti e codone. Gli altri componenti sono in finitura Matt Aluminium. Alla Rocket 3 R Chrome Edition è dedicato un kit di Accessori custom che include retrovisori bar end e indicatori di direzione progressivi.

Prezzo: 24.300 euro

Rocket 3 GT Chrome Edition

La versione Chrome Edition della muscolosa power cruiser prevede serbatoio completamente cromato con accento in Diablo Red, mentre sono in Jet Black le calotte fari, fly screen, parafanghi, fianchetti laterali e protezioni radiatore, e il Matt Aluminium Silver per altri componenti quali la cornice del radiatore o la forcella.

Prezzo: 25.100 euro

Bonneville T120 Chrome Edition

L’iconica Bonneville T120 Chrome Edition si presenta con un inedito look “custom”. Il serbatoio è l’elemento principale di questa nuova limited edition 2023: cromato ma con raffinate accenti verniciati in Meriden Blue. A contrasto, sono Jet Black i parafanghi, I pannelli laterali e la calotta faro. Nel catalogo accessori, è disponibile un fly screen Meriden Blue che rende la moto più confortevole per i lunghi viaggi.

Prezzo: 14.495 euro

Bonneville Bobber Chrome Edition

Dura e pura in versione standard, la Bonneville Bobber Chrome Edition abbraccia l’eleganza con il serbatoio cromato, delicatamente rifinito da grafiche Jet Black e da dettagli quali il badge Triumph triangolare. Sempre in Jet Black sono parafanghi e fianchetti, con il tipico logo Bobber.

Prezzo: 16.095 euro

VEDI ANCHE

Scrambler 1200 XE Chrome Edition

La nuova Scrambler 1200 XE Chrome Edition sfoggia uno stile particolarmente cool in vista del 2023: lo spettacolare serbatoio full chrome è arricchito da bande verniciate in colorazione Brooklands Green che abbracciano il classico logo Triumph triangolare. Parafanghi e paracalore sono realizzati in elegante alluminio spazzolato, mentre si è optato per il Jet Black per calotte faro e fianchetti laterali.

Prezzo: 17.395 euro

Bonneville Speedmaster Chrome Edition

Al contrario della Bobber standard, la Speedmaster – che con la Bobber divide la base tecnica – elegane lo è per indole, la cromatura aumenta il fascino, accostato alla verniciatura Diablo Red. In Jet Black sono parafanghi, pannelli laterali e calotta del faro anteriore.

Prezzo: 16.095 euro

Thruxton RS Chrome Edition

La più carismatica della gamma Modern Classic di Triumph Motorcycles si affaccia al 2023 con una veste ancora più emozionante. Il centro della scena spetta al pregevole serbatoio cromato, dal design custom e tipico della Thruxton, con dettagli verniciati in Jet Black. Lo schema cromatico della Chrome Edition prevede uno stile “two-tone”, con diversi particolari verniciati in classico Jet Black: parafanghi, fianchetti laterali, copertura codino e calotta del faro.

Prezzo: 18.545 euro

Bonneville T100 Chrome Edition

La Bonneville T100 Chrome Edition prevede un serbatoio Cobalt Blue decorato da un innovativo inserto con effetto metallizzato. A completamente dello stile classico della moto, parafanghi, pannelli laterali, calotta faro sono verniciati in Jet Black.

Prezzo: 11.745 euro

Speed Twin 900 Chrome Edition

La nuova Speed Twin 900 Chrome Edition è caratterizzata da un brillante schema cromatico Red Hopper con accenti a contrasto Jet Black e inserti Chrome Edition ai due lati del serbatoio, a richiamare il classico logo triangolare Triumph. Pannelli laterali in Jet Black con grafiche dedicate e parafanghi sempre in Jet Black completano lo stile urban classic.

Prezzo: 9.695 euro

Scrambler 900 Chrome Edition

La colorazione della Scrambler 900 Chrome Edition è un elegante Brooklands Green decorato da bande Jet Black e da innovativi inserti Chrome Edition a richiamare il classico logo triangolare Triumph. Pannelli laterali e parafanghi sono rifiniti in Jet Black, cosi come le protezioni per il telaio.

Prezzo: 11.545 euro