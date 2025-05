Triumph Scrambler 400 XC 2025: la nuova piccola cambia veste

L'ultima novità in casa Triumph è la Scrambler 400 XC – ieri è stata la volta della Speed Triple RX – sorellina della Scrambler 400 X arrivata e provata lo scorso anno. Scopriamo cosa bolle in pentola ad Hinckley e quali sono le caratteristiche della nuova XC per patente A2.

La Scrambler 400 XC non spunta dal nulla, era già stata avvistata alcuni mesi fa. Ora però i colleghi di Motorrad confermano l'arrivo della monocilindrica in India. A differenziare la Scrambler 400 XC dalla 400 X dello scorso anno, ci pensano i cerchi a raggi incrociati tubeless, il parafango alto, la griglia di protezione per il faro e il mini cupolino. Insomma, la XC vuole fare la moto da offroad più di quanto non abbia già in mente la 400 X. Tolte queste piccole sfumatore il resto della tecnica resta condiviso tra i modelli.

Motore, telaio e sospensioni

Nessuna sorpresa per la Scrambler 400 XC, il motore è il monocilindrico da 40 CV a 8.000 giri/min e 37,5 Nm a 6.500 giri/min. Anche telaio e sospensioni restano le stesse della X, per un escursione di 150 mm, così come l'altezza sella a 835 mm, come sull'altra 400 Triumph. Il peso sembrerebbe crescere fino a poco oltre i 180 kg in ordine di marcia – un aumento di un paio di kg – per via delle componenti aggiuntive di cui sopra.

La nuova Scrambler 400 XC 2025 ha debuttato in India ma sul suo arrivo in Europa è ancora tutto da chiarire. Se si tratta di un modello 2025 lo vedremo presto debuttare anche da noi, non più tardi della fine dell'anno. Le colorazioni ''avvistate'' sono ''Racing Yellow'', ''Granite'' e ''Vanilla White'' mentre il prezzo resta top secret ma, tenendo conto della 400 X a 6.395 euro, possiamo ipotizzare qualche centinaio di euro in più. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/05/2025