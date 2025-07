Nuova Triumph TF 250-X 2026: tutte le novità e il prezzo (che scende)

Triumph TF 250-X, primo modello da offroad di Triumph – alla quale si sono poi affiancate le versioni 250 e 450 Enduro – si aggiorna al model year 2026 con importanti novità. Scopriamo come cambia, quando arriva e quanto costa (spoiler: meno del model year 2025). Se vi siete persi tutte le altre novità Triumph 2026 – finora svelate – cliccate invece qui.

Triumph TF 250-X 2026

La TF 250-X 2026 sfodera innanzitutto una nuova livrea Performance Yellow, ma gli aggiornamenti vanno ben oltre l'estetica e riguardano airbox e un silenziatore completamente nuovi, una mappatura del motore rivista per offrire una migliore erogazione di potenza e una risposta dell’acceleratore più immediata, nonché una migliore messa a punto delle sospensioni e, infine, la nuova frizione Exedy, caratterizzata da un innesto più immediato, una maggiore durata in condizioni estreme e una coppia aumentata. La nuova TF 250-X 2026 può contare su altre piccole migliorie, come il layout del vano

batteria, ridisegnato per migliorarne l’accessibilità, e la spia dell’olio ripensata per migliorarne la visibilità.

Triumph TF 250-X 2026: motore e ciclistica

Resta confermata la ''sostanza'' della TF 250-X, a partire dal motore monocilindrico 4 tempi DOHC, capace di 48 CV a 13.500 giri/min con motore a 5 rapporti, così come telaio e forcellone in alluminio, le sospensioni KYB da 310 e 305 mm di escursione, l'impianto frenante Brembo e anche le misure: TF 250-X 2026 conferma l'interasse di 1.492 mm, il serbatoio da 7 litri e un pesoin ordine di marcia di 104 kg.

Nuova Triumph TF 250-X 2026 arriverà nelle concessionarie nel corso dell'estate al prezzo di 10.795 euro, vale a dire 600 euro in meno rispetto al model year 2025 attualmente in commercio.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/07/2025