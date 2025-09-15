Triumph Trident diventa 800? Le foto spia della nuova moto

Novità in serbo per Triumph con Trident 800 che fa capolino su strada, durante alcuni test. Scopriamo la nuova naked che sfrutta il motore 3 cilindri della cugina Tiger Sport 800.

Triumph Trident 800 2026: novità, caratteristiche

Triumph Trident 660 2025

L'aspetto della Trident 800 è del tutto simile a quello della sorellina 660 (nella foto qui sopra). A cominciare dal faro tondo davanti, passando per il serbatoio, fino al codino corto. Sulla moto che vediamo nelle foto spia ci sono anche puntale e un piccolo plexi, ma si tratta di accessori a pagamento acquistabili anche sulla Trident 660. A differenziare le due naked ci pensa certamente il motore 3 cilindri, qui da 798 cc – accreditato di 115 CV e 84 Nm sulla Tiger Sport 800 – e una sella sdoppiata che sembra dare maggior spazio anche al passeggero. La ciclistica non sembra aver subito stravolgimenti tra cerchi e forcellone, ma è quasi certo che il telaio sia leggermente diverso rispetto a quello della Trident 660, mentre le pinze anteriori sembrano ad attacco radiale e non di tipo assiale come sulla sorellina. Le sospensioni Showa potrebbero derivare da quelle della nuova crossover, con la forcella regolabile in compressione ed estensione, il mono solo in precarico.

Triumph Trident 800 2026: data di uscita

A giudicare dalle foto spia, la nuova Trident 800 sembrerebbe fatta e finita: tutto lascia intendere che potrebbe essere una delle novità Triumph che vedremo a EICMA 2025. Restate collegati.

Fonte: Autocar India

